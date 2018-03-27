Afrin’e gönül suyu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile Afrin'de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi. Kızılcahamam'dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik'e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin'e sevk edildi. Grup adına açıklamada bulunan Ali Kurt, "Gönül suyu" kampanyası ile Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek olmak üzere Hatay'a geldiklerini söyledi.

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