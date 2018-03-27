Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Afrin’e gönül suyu

’e gönül suyu

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Afrin’e gönül suyu

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan askerler ile 'de terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halka 'nın Kızılcahamam ilçesinden, Kızılcaören Köyü Yardımlaşma Derneği tarafından bir tır su ve maden suyu gönderildi. Kızılcahamam'dan getirilen su ve maden suları, Mehmetçik'e ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 'nda Türk yetkililerine teslim edildi. Su ve maden suları, buradan da Afrin'e sevk edildi. Grup adına açıklamada bulunan , "Gönül suyu" kampanyası ile Zeytin Dalı Harekatı'na ve Mehmetçik'e destek olmak üzere Hatay'a geldiklerini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin’e gönül suyu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN