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Gölbaşı’nda eski başkanlara jest

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Gölbaşı’nda eski başkanlara jest

'nin 53. yıl dönümünde olağan üstü karar almak için topladı. Gündemdeki başkanlık yazısı belediye tarafından yapımı tamamlanan parklara isim verilmesiydi. Meclis'e daha önce belediye başkanlığını yapmış olan , , Abdulnasır Haşlak ve Yakup Odabaşı da katıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay yaptığı konuşmada, "Bugün belediyemizin 53. Kuruluş yıl dönümü. Daha önce ki belediye başkanlarımızın isimleri parklara verildi. Hizmet eden belediye başkanlarımıza böyle bir jest yaptık. İnşallah hayırlı olur" dedi.

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Gölbaşı’nda eski başkanlara jest
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