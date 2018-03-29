Vali’den darp edilen doktorlara ziyaret

GEÇTİĞİMİZ günlerde bebeklerini kaybettikleri için sağlık çalışanlarını sorumlu tutan hasta yakınları Zekai Tahir Burak
Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki doktor ve güvenlik görevlisini darp etti. Vali Topaca
, sürecin takipçisi olduklarını sağlık çalışanlarına yönelik yapılan şiddeti kınadıklarını ve kamu davası açılacağını söyledi. 10 kişilik hasta yakınının sağlık çalışanlarını darp ettiği çirkin olayı Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kınadı. VAL İLİK DE DAVA AÇACAK
Vali Topaca, "Hastanemizde hiç istemediğimiz, tasvip etmediğimiz bir darp hadisesi yaşandı. Doktorlarımızın ve güvenlik görevlilerimizin hizmet verdikleri, sağlığına kavuşması için çaba gösterdikleri bir hastanın yakınları tarafından darp edilmesini öncelikle insani olarak ve vali olarak kınıyorum. Artık bu tür hadiselerin bizim toplumumuzda ve kurumumuzda olmaması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlarımızın kendisine hizmetten başka bir amacı olmayan doktorları, sağlık çalışanlarını veya güvenlik görevlisini bu şekilde darp etmeye kalkması, onlara görev yaptıkları yerde bu tür bir girişimde bulunmaları toplumumuz tarafından da kabul edilebilir bir şey değildir. Kamu görevlisini görevi başında darp etmeye teşebbüs, darp etmek, ona zarar vermek bizim hukukumuzda da cezai karşılıkları olan bir husustur. Bu konuda arkadaşlarımız davacı olmuşlardır. Valilik olarak biz de çalışanlarımıza verilen bu zarardan dolayı davacı olacağız" şeklinde konuştu. Vali Ercan Topaca
, "Bu arkadaşlarımızın size hizmetten başka hiçbir amacı yok. Amaçları sizin sağlığınıza kavuşmanız için gerekli tedaviyi yapmak. Hiçbir doktor, hiçbir sağlık personeli gelen hastanın veya yakınlarının kötülüğünü istemez. Bu amaçtaki insanları her ne sebeple olsun darp etmek, onlara kötü muamele yapmak bizim vatandaşımıza yakışan bir durum değildir. Tedavi sürecinde kayıplar da olabilir ki oluyor" diye konuştu.