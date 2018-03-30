Ankara’dan istihdama 69 bin kişilik destek

Keçiören Belediyesi ve İŞ-KUR Genel Müdürlüğü iş birliği ile istihdama katkı sağlaması hedefiyle faaliyetlerini yürüten İŞ-KUR Keçiören İş Kulübünün açılışını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptı. Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ile Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu da katıldı.

1 YILDA 69 BİN KİŞİYE İŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artı iki istihdam hedefiyle 2018 yılında da bu yolda devam ettiklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, Ankara'nın ülkenin istihdamını güçlü bir şekilde desteklediğinin altını çizdi. Sarıeroğlu, "Ankara'da, geçtiğimiz sene İŞKUR aracılıyla 69 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu hem Ankara açısından hem de İŞKUR'un performansı açısından önemli bir istihdam artışı. 2002 yılında İŞKUR sadece 65 bin kişiyi işe yerleştirirken, 2017 yılında sadece Ankara'da 69 bin kişilik bir performans ortaya konulmuş. Hem İŞKUR'un hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gelmiş olduğu aşama açısından bu rakamın önemli olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında İŞKUR olarak değişen vizyonumuzla, hizmet alanlarımızla birlikte 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirmişiz. Bu sene inşallah hedefimiz 1 milyon 250 bin kişi, bunu da aşacağımıza inanıyoruz. Güçlü istihdam, ihracat, kapasite kullanımı ve büyüme oranlarımızla başarıyı hedefliyoruz. İstihdam daima birinci önceliğimiz, çiftçi, esnaf ve çalışanlarla birlikte güçlü bir irade ortaya koyuyoruz" diye konuştu. Bakan Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç ve İŞKUR Genel Müdür Vekili Cafer Uzunkaya ile Keçiören İş Kulübü'nün açılışı kurdelesini kesti.