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Matematik Müzesi TIR’ı ’da

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hazırlanan proje kapsamında 45 bin gence ulaşan Mobil Matematik TIR’ının kapanış töreni gerçekleşti

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018
Matematik Müzesi TIR’ı Ankara’da

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında gerçekleştirdiği çocuk ve gençlerin bilime, matematiğe ve fen bilimlerine ilgilerinin artırılmasına katkı sağlayan "Mobil Matematik Müzesi" projesi, 'da kapanış etkinliği ile tamamlandı. Yenimahalle Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu'ndaki etkinliğe YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Mütevelli Heyet Üyesi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yıldız, Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi ve YEE Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bilge Demirköz, sanatçı Coşkun Sabah ve çok sayıda öğrenci katıldı. YEE Başkanı Prof. Dr. Ateş, yürüttükleri "Mobil Matematik Müzesi" projesine ilişkin, "YEE olarak bu projedeki amacımız, Türkiye'nin yurt dışında sadece dilini kültürünü tanıtmak değil, aynı zamanda bilimsel alanda da ne kadar gelişmiş bir ülke olduğunu ve Türkiye'de yaşayan gençlerin bilimle nasıl içli dışlı olduklarını ve bilimi rehber edindiklerini göstermektir" dedi. Ateş, Mobil Matematik Müzesi'nin matematiğin karışık dünyasından ziyade eğlenceli yönlerinin dikkate alınarak geliştirildiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan TABİP kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, önce Suriyelilerin yaşadığı bölgelerde 45 bin gence ulaştı. Proje yurt dışında devam edecek. Matematik TIR'ı ve 'e gidecek.

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Matematik Müzesi TIR’ı Ankara’da
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