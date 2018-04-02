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Parkı’nın yeni üyeleri

Büyükşehir Belediyesi’nin 19 dönümlük alanda kurulu Keçiören Parkı, sakinleriyle ziyaretçilerini bekliyor

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri

Büyükşehir Belediyesi'nin Keçiören Parkı, sakinleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Uyanış Mahallesi'nde 19 dönümlük alanda kurulu Evcil Hayvanlar Parkı, keçisi, Ankara kedisi, tavşan, midilli atları, köpek ve balık gibi birçok hayvan türünü bünyesinde barındırıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte özellikle çocuklu ailelerin uğrak yerleri arasında bulunan parkta, yeni doğan midilli atı ve tiftik keçisi yavruları ilgi görüyor. Keçi ve midilli yavrularının kafeslerine giren çocuklar, hayvanları daha yakından tanıma imkanı buluyor. Parkı sorumlusu veteriner hekim Hekim Didem Akpınar, parkın 1998 yılında vatandaşların ziyaretine açıldığını belirterek, alan içerisinde başta Ankara'nın simgelerinden olan Ankara keçisi ve Ankara kedisinin aralarında yer aldığı 47 tür hayvanın bulunduğunu söyledi. Akpınar, vatandaşların ücretsiz olarak giriş yaptığı park bünyesinde deve, iguana ve fare türü bir hayvan olan Gine pikin yanı sıra papağan, kanguru, lama gibi birçok hayvanın ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

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Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri
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