Doktor Buyrukçu güneş için uyardı

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yaz havası, güneşe hasret her yaştan insanı sokakla buluşturuyor. Güneşli günlerin başlamasıyla birlikte güzel havaların tadını çıkarmak isteyenler bu fırsatı kaçırmıyor. Ancak güneşin faydası kadar, gerekli tedbirler alınmaz ise ciddi zararları da var. Akupunkturist-fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu da bu tehlikeye dikkat çekerek, "Kanserden
cilt lekelerine kadar çok çeşitli sağlık sorunu ile karşılaşmak mümkün. Bunun önüne geçmek için tedbir şart" ifadelerini kullandı.