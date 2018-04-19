Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Doktor Buyrukçu güneş için uyardı

Doktor Buyrukçu güneş için uyardı

Giriş Tarihi: 19.4.2018
Doktor Buyrukçu güneş için uyardı
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yaz havası, güneşe hasret her yaştan insanı sokakla buluşturuyor. Güneşli günlerin başlamasıyla birlikte güzel havaların tadını çıkarmak isteyenler bu fırsatı kaçırmıyor. Ancak güneşin faydası kadar, gerekli tedbirler alınmaz ise ciddi zararları da var. Akupunkturist-fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu da bu tehlikeye dikkat çekerek, " cilt lekelerine kadar çok çeşitli sağlık sorunu ile karşılaşmak mümkün. Bunun önüne geçmek için tedbir şart" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doktor Buyrukçu güneş için uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN