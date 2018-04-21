Kocatepe’de hedef Beştepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 24 Haziran tarihini açıklamasının ardından Kocatepe'de bulunan AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda yoğunluk iki katına çıktı. İl yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanları ile Haymana'da geçtiğimiz günlerde kampa giren AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, dün de Kocatepe'de AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın da katıldığı toplantıda AK Parti'li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleriyle görüştü. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin Ankara'daki yol haritası üzerinde duruldu.

SKM'LER HAZIR: Toplantının birinci gündem maddesini Seçim Koordinasyon Merkezleri (SKM) oluşturdu. Ankara'da açılacak SKM'lerin yerleri belli olurken İl Başkanlığı koordinesinde 26 adet SKM açılacak. SKM'lerin yanı sıra yaklaşık 500 tanede Seçim İrtibat Merkezi açılacak.

İFTAR BULUŞMALARI: AK Parti Ankara İl Başkanlığı seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar programlarıyla mahalle ve STK buluşmaları gerçekleştirilecek. Yine sahur vaktinde de vatandaşla buluşmalar Ramazan boyunca sürecek.



RAMAZAN BOYUNCA 'ÇAT KAPI' ZİYARETLER YAPILACAK

Öte yandan AK Parti üyeleri seçim boyunca sokaklarda olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği ev ziyaretleri Ramazan ayından iftarın ardından sahura kadar devam edecek. AK Parti'liler Ramazan boyunca ilçelerindeki evlere çat kapı ziyaretler yapacak. İl Başkanlığı'ndaki toplantıda sosyal medya çalışmaları da gündeme geldi. Ankara Milletvekilleri seçim sürecinde sosyal medya üzerinden yapılacak seçim kampanyalarına ağırlık verilmesi konusunda görüş belirtti. Seçime yönelik faaliyetlerde sosyal medya çalışmalarına da ağırlık verilecek.



MHP DE SEÇİME HAZIR

Öte yandan MHP Ankara İl Başkanlığı da 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. SABAH Ankara'ya konuşan MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, "Ankara İl Teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte 24 Haziran seçimlerine hazırız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti ile ittifak yapacağımız için genel merkezimizin verdiği talimatlar doğrultusunda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla salon toplantıları ve mahalle toplantıları yapacağız MHP Ankara İl Başkanlığı'nın başkentte 50 bin üyesi bulunuyor. Üyelerimizle birlikte sahada olacağız. Seçim çalışmalarının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar ile sahur arasında ev ve işyeri ziyaretlerimiz olacak" görüşünü belirtti.