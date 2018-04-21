Zincirleme kazada 10 araç birbirine girdi

Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Özcan A.'nın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil, hızla akan trafikte sağa sola savrularak Uğur İ. idaresindeki 06 BN 2143 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı. Özcan A. otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Bu sırada arkadan gelen 10 araç da köprüde birbirlerine girdi. Zincirleme kazada 35 DB 6426 plakalı otomobilin sürücüsü Ercan T. ile aynı araçta bulunan Barışcan K., Filiz İ., Serap A. ve diğer araçlardaki kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi de yaralandı.

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