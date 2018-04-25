23 NİSAN PİKNİĞİ

Soğuk
kış günlerinde evlerinde bunalan başkentliler, havaların ısınmasıyla birlikte soluğu Ankara
'nın gözde mesire alanı Yakacık
'ta aldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birleşen hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar aileleriyle birlikte güzel havanın tadını çıkardı. ALANDA EĞLENCE TAM GAZ
Yakacık, 3 günde 30 bin kişiye ev sahipliği yaptı. 146 bin metrekare alana sahip, 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanı, piknik sezonunu açan, serinlemek ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyenler için keyifli saatlerin adresi oldu. 3 etaptan oluşan Yakacık, 3 günlük tatilde hınca hınç dolarken, alanda bulunan plaj voleybolu sahası, basketbol ve çim futbol sahası, çocuk oyun alanları da konuklarına geniş bir eğlence imkânı sundu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz" dedi.