Ankaralı kızlar zoru başardı

1991 yılında kurulduktan sonra uzun yıllar boyunca Voleybol Bayanlar 1. Ligi'nde
mücadele eden Karayolları Spor Kulübü
tarihinde ilk defa Vestel Venüs Sultanlar Ligİ'ne
yükseldi. Kendilerine bir hedef koyduklarını belirten Karayolları Spor Kulübü Başkanı Kamuran Yazıcı
, "1. Lig'de
kendimize bir misyon belirledik ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Bizim en büyük amacımız Ankaralı
genç kızlarımızı sporla buluşturmak. Bunu da büyük ölçüde başardık. Biz genç kızlarımıza inandık ve onların büyük mücadelesiyle şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne
yükseldik" ifadelerini kullandı. KARTAL'A TEŞEKKÜR
Başkan
Yazıcı, "Rakiplerimizin belki de yarı bütçesine kurduğumuz takımla şampiyon olduk. Bu ligde mücadele eden takımların büyük bir çoğunluğu tecrübeli oyunculardan kurulu ve yaş ortalamaları 25'ti. Ancak bizim takımımızın yaş ortalaması 19. Desteklerinden dolayı Karayolları Genel Müdürümüz İsmail Kartal
'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel müdürümüz Sayın İsmail Kartal'a takımızla birlikte şampiyonluk kupasını götürdük. Kendisi de bize başarıların devam etmesi için her türlü desteğin süreceğini belirtti" dedi. VOLEYBOLLA TANIŞIYORLAR
Başkan
Yazıcı ayrıca, "Kulüp bünyemizde 100'e yakın lisanslı sporcu var. 2 sporcumuz hariç geri kalan bütün sporcularımız Ankaralı
… Biz Ankaralı genç kızları sporun içinde yer almasını istiyoruz. Bu gençlerimizin aynı zamanda eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. Takımımızda bulunan sporcularımızın birçoğu üniversite öğrencisi… Bazı sporcularımızı da burslu okuyabilmeleri için kolejlerle anlaşma yapıyoruz. Hafta sonları da yüzlerce genç kızımızı salonlarımızda voleybol ile tanıştırıyoruz" ifadelerini kullandı. ONLARA GÜVENİYORUZ
Önümüzdeki sezon başkenti Halkbank
ile birlikte Vestel Venüs Sultanlar
Ligi'nde temsil edecek olan Karayolları, burada da yine Ankaralı kızlarla mücadele etmeye devam edecek. Başkan Kamuran Yazıcı
, "Ankaralı gençlerimize güveniyoruz ve yola onlarla devam edeceğiz. Milli takımlara sporcu yetiştirme geleneğimizi sürdüreceğiz. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Tüm başkentlileri ve Karayolları çalışanlarını aileleriyle birlikte takımımızı desteklemeye bekliyoruz" görüşünü belirtti. Yazıcı, sporcularla birlikte sık sık sosyal projelerde de yer aldıklarını belirtti.