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Başkan Tuna oyunu kullandı

Giriş Tarihi: 25.6.2018
Başkan Tuna oyunu kullandı
Valisi , eşi ve oğluyla geldiği Çankaya'daki Dr. Reşit Galip İlkokulunda Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi için oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vatandaşlık görevini yaptığını belirten Topaca, seçimin ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu'nda oyunu eşi Peykan Tuna ile birlikte 1165 numaralı sandıkta kullanan Başkan Tuna, seçimlerin tüm vatandaşlar ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Tuna, seçimlerin sakin ve huzurlu bir şekilde geçtiğini söyledi.
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Başkan Tuna oyunu kullandı
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