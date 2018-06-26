MHP’liler Okuyan’ı eşekle bekliyor

24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında MHP
'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti. MHP'nin yüzde 11 oy alarak barajı aşmasının ardından başkentteki MHP'liler Anadolu Meydanı
'na eşekle gelerek Yaşar Okuyan'a çağrıda bulundu. Eşeğin boynuna Yaşar Okuyan yazan MHP'liler, Okuyan'ın, "Devlet Bahçeli
'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'na gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" sözlerini yerine getirmesini istiyor.