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’liler Okuyan’ı eşekle bekliyor

Giriş Tarihi: 26.6.2018
MHP’liler Okuyan’ı eşekle bekliyor
24 Haziran seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında 'nin barajı aşamayacağını iddia eden Yaşar Okuyan, hızını alamayarak geçmesi durumunda anıracağını söylemişti. MHP'nin yüzde 11 oy alarak barajı aşmasının ardından başkentteki MHP'liler 'na eşekle gelerek Yaşar Okuyan'a çağrıda bulundu. Eşeğin boynuna Yaşar Okuyan yazan MHP'liler, Okuyan'ın, "'ye söylüyorum. Babayiğit adamsan girsene tek başına, göreyim seni. Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan Meydanı'na gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. O kadar net söylüyorum. Hadi anırtsın lan beni" sözlerini yerine getirmesini istiyor.
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MHP’liler Okuyan’ı eşekle bekliyor
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