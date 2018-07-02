Devlet milletin her şeyiyle barıştı

YERLI Düşünce Derneği 24 Haziran seçimlerine dair bir değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıya derneğin Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dernek Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Genel Sekreter Nizam Şahin, dernek yönetim kurulu üyeleri, Türk-İslam dünyasından öğrenciler ve gazeteciler katıldı. 12 Eylül öncesi MHP'de, sonrasında MÇP'de, daha sonra da Muhsin Yazıcıoğlu
ile birlikte çalışmış yol arkadaşlarıyla seçimleri değerlendirdiklerini belirten Topçu, "Bugüne kadar Cumhuriyet'in cumhurla birlikte olduğu biraz tartışmalıydı. Cumhuriyeti elde tutan elitler, jakoben tipler, cumhura pek sıcak davranmıyordu. Tepeden bakıyordu. Ama şimdi hamdolsun cumhurun balkonuna kafasını döndürüp 'çay hazır mı?' diyen bir Cumhurbaşkanı var. Cumhur ile Cumhuriyet'ten kastımız budur. Devlet
milletle sarmaş dolaş olmuştur. Devlet milletin her şeyi ile barışmıştır" ifadelerini kullandı.