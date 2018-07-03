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tutkunları ’da buluştu

Giriş Tarihi: 3.7.2018
Seat tutkunları Ankara’da buluştu
Team 1'inci yaşını Yenimahalle'de festivalle kutladı. Hipodrom'da düzenlenen festivale katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Seat tutkunlarıyla bir araya geldi. Festival alanını gezerek, araç sahipleriyle sohbet eden Başkan Yaşar, Seat ailesini ikincisi düzenlenen festival nedeniyle kutlayarak kulübün hayırlı olmasını diledi. Yaşar, " İnsanların ortak amaç, ortak zevkleri ve ortak talepleri nedeniyle bir araya gelmesini çok önemsiyorum. Bu nedenle aranızda olmaktan onur duydum. Daha da önemlisi bu topluluklar arkadaşlıkların, dostlukların, birlik ve beraberliğin gelişmesinde en kuvvetli bağdır" diye konuştu.
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Seat tutkunları Ankara’da buluştu
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