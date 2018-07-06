ANKARA
Valisi Ercan Topaca
, Kırşehir Çayağzı Kasabası Kültür ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Topaca, Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin, "Hep birlikte bu yarayı kısa sürede sardık. İnşallah bundan sonra bu tür felaketleri ne mahalle ne de ülke olarak yaşamama temennisinde ve duasında bulunuyoruz" dedi. Mamak'ta yaşanan sel nedeniyle gösterilen anlayış için halka teşekkür eden Topaca, "Hep birlikte bu yarayı kısa sürede sardık" diye konuştu. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de "Biz büyük devletiz. Allah bir daha ne beldemize ne şehrimize ne de ülkemize felaket göstermesin. O gün Sayın Valimizin o duyarlı duruşu, hem devlete güvenimizi hem devletimizin gücünü hem de bürokratlarımızın Valimizin, Kaymakamımızın, Bakanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu noktadaki hassasiyetini gösteriyor ki tedbirler alındı" dedi. Sel felaketinde devletin çok iyi organize olarak hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirten Akgül "Sayın Valimize, Kaymakamımıza ve değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Millet olarak birliğimizi Mevlam daim etsin. Biz bir olduğumuz ve bu coğrafyadaki köklü medeniyete sahip çıktığımız sürece, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz müddetçe yedi düvel bir araya gelse bu millete diz çöktüremez" diye konuştu.