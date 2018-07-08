Önce CERN’e sonra NASA’ya

Genç Fen Bilgisi öğretmeni Zehra Yıldız
, önce Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
CERN'de sonra da Amerika Uzay Araştırma Merkezi NASA
'da eğitim programlarına davet edildi. Fizik, uzay, astronomi alanlarının çocuklara nasıl öğretileceği konusunda dünyanın en iyi merkezlerinde en ileri eğitimler alan Zehra öğretmen, MEB'e çağrıda bulunarak, "Öğrendiklerim bana yük oluyor. Tüm meslektaşlarıma ve öğrencilere aktarmak istiyorum. Bu ülkenin geleceği için buradayım" mesajını verdi. BİLİM AŞKIYLA EĞİTİM AŞKINI BİRLEŞTİRDİ
Altındağ Battalgazi Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği yapan 33 yaşındaki Zehra Yıldız, içindeki bilim aşkıyla eğitim aşkını birleştirerek dünyada çok az öğretmenin aldığı eğitimleri sınıfında öğrencilerine aktarmaya başladı. Çocuklara bilim, araştırma, geliştirme, mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, uzay, astronomi gibi alanları nasıl sevdireceğine ilişkin araştırmalar yapan Zehra öğretmen, geçen yıl İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'e eğitim kapsamında kabul edildi. Fizik alanında öğrendiklerini sınıfında çok sayıda göçmen ve dezavantajlı öğrencilerin ufkunu açmakta kullanan Zehra öğretmen, bu sene ise Amerikan Uzay Merkezi NASA ile ortak çalışan HESA şirketinin ABD'de bulunan Eğitim ve Uzay Akademisinde öğretmen eğitimine katıldı. 'ÖĞRENDİKLERİMİZİ AKTARMAK İSTİYORUZ'
35 ülkeden toplam 224 öğretmenin katıldığı eğitim programına Türkiye'den ise sadece 8 öğretmen seçildi. Bu öğretmenlerden biri olan Zehra Öğretmen, program kapsamında, gerçek simülasyon ortamında ay yürüyüşü, uzay mekiği kullanımı, senaryo tabanlı uzay görevleri gibi etkinliklere katıldı. Etkinlerinin amacının geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek öğretmenlere uzay teknolojilerini uygulamalı tanıtmak olduğunu belirten Zehra Öğretmen, "Sınıf içi, sınıf dışı etkinlikler ve grup çalışmaları ile çok farklı şekillerde bilimsel araştırmaları çocukların seviyesinde anlatma imkanları ile tanıştık" dedi. Program kapsamında ABD'nin ilk astronontlarından Wendy Lawrence'ın hayat tecrübelerini dinlediklerini belirten Zehra Öğretmen, "Zor şartlar içinde, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara el uzatılırsa nasıl başarılı olduklarını gördük. Benim görev yaptığım okullardaki tüm çocuklar dezavantajlı diye nitelendirdiğimiz öğrenciler. Ama bir çocuğun hayatını değiştirmek bir ülkenin, insanlığın hayatını değiştirmek anlamına geliyor. Çok değerli bilgiler edindik. Ben ve diğer 7 arkadaşım hepimiz öğrendiklerimizi hem meslektaşlarımıza hem de tüm öğrencilere aktarmak istiyoruz. Bu bilgiler öyle değerli ki sadece bizde kalırsa ülkemize haksızlık olur" diye konuştu. TÜRKİYE'DEN 8 ÖĞRETMEN KATILDI
HONEYWELL şirketinin, HESA (Honeywell Educators at Space Academy) programı kapsamında 2004'den bu yana fen ve matematik öğretmenlerine yönelik yapılan öğretmen eğitimi programına dünyanın dört bir yanından binlerce başvuru yapılıyor. Türkiye'den bu yıl Çankırı
'dan Nazlı Barış, Ankara'dan Zehra Yıldız, Aydın'dan Zeynep Ceren Çiftsüren, İstanbul'dan Fatih Yeşiltepe; Kocaeli
'den Serkan Aytaç, İzmir'den Mehmet Geren, Mahmut Emre Bayrak ve Tuğba Bozdoğan Amerika'da uzay ve STEM eğitimi için seçilerek eğitim aldı. Öğretmenler, yeni nesil bilim insanlarına nasıl ilham olabileceklerini öğrenmek için 45 saatlik sınıf, laboratuvar, simule astronot eğitimi alanlarında keşif odaklı, yaşam boyu öğrenmeyi teşvik eden teknikler öğrendi. Öğretmenler, Mars'a gönderilecek örnek araçta farklı görevler üstlenerek, uzay aracını Mars'a indirme programından, uzaya uydu fırlatmaya kadar farklı etkinliklere katıldı.