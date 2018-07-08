TŞOF yönetimi mazbata aldı

HAZIRAN ayının son haftasında seçimlerini tamamlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yöneticileri mazbatalarını aldı. TŞOF yöneticilerinin mazbatalarını almasının ardından federasyon genel merkezinde Yönetim Kurulu
Başkanı Fevzi Apaydın
'ın başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu, yeni dönem için iki başkan vekilinin seçimini de gerçekleştirdi. İzmir
Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Esnaf Odası Başkanı Halit Yılmaz yeni dönemde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'ın başkanvekilliklerini yürütecek.