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TŞOF yönetimi mazbata aldı

Giriş Tarihi: 8.7.2018
TŞOF yönetimi mazbata aldı
HAZIRAN ayının son haftasında seçimlerini tamamlayan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) yöneticileri mazbatalarını aldı. TŞOF yöneticilerinin mazbatalarını almasının ardından federasyon genel merkezinde Başkanı 'ın başkanlığında toplanan yeni yönetim kurulu, yeni dönem için iki başkan vekilinin seçimini de gerçekleştirdi. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve İstanbul Bahçelievler Şoförler Esnaf Odası Başkanı Halit Yılmaz yeni dönemde TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın'ın başkanvekilliklerini yürütecek.
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TŞOF yönetimi mazbata aldı
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