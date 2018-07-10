Başkentteki otobüsler takip ediliyor

EGO
ve tüm toplu taşıma araçlarına yerleştirilen "Filo Takip
ve Servis Sistemi- (EGO-OBİS)", ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önceden tespit ederek önlem alınmasını ve çıkan sorunlar karşısında anında müdahale edilmesini sağlıyor. Filo- Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi'nden kontrol edilen sistem; Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama, Tarife ve Kart Planı, Filo Takip- Denetim ve Bölge Garaj olarak 4 aşamadan oluşuyor. TELEFONLARLA İZLEME
Araç Sevk Amirliği Sürücü Araç Planlama aşamasında sürücü, tecrübesine göre aylık bazda solo veya körüklü araçlarla eşleştiriliyor. Sürücü personel, yapılan dağılıma göre sabah saatlerinde teslim aldığı aracı hareket noktasına götürmek suretiyle garajdan çıkış yapıyor. Araçların bölge garaj içerisindeki konumları ve çıkış saatleri, akıllı telefonlara yüklenen EGO-OBİS ve GPS sistemiyle yakından izleniyor. OTOBÜSLER 7/24 İZLENİYOR
HAREKET halindeyken arıza yapan araçta bulunan Validatör yani yolcuların kart bastıkları cihazlara arıza kodu giriliyor. Dış arızalarda ise telefonla bildirim yapılarak, arızanın yaşandığı konum merkeze iletiliyor. Arıza ekibi gelene kadar ise şoför aracın güvenliğini sağlamak için motoru kapatarak, ekiplerin intikalini bekliyor. Başkentteki otobüsler merkezden 7/24 takip ediliyor.