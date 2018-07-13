Uyuşturucuya polis operasyonu

Ankara
polisi 2018'in en kapsamlı narkotik operasyonunu, 15 Temmuz'daki darbe girişimi esnasında Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit düşen polis memuru Hüseyin Kalkan
adına gerçekleştirdi. Şafak vakti 4 ilde eş zamanlı 200 adrese baskın yapan bin 500 polisin katıldığı operasyonu Servet Yılmaz bizzat takip etti. Çetenin yurt dışı, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen uyuşturucuyu belli periyotlarda Ankara'ya getirdikleri belirlendi. Örgütün havaalanı yolu üzerindeki Otonomi'de kurduğu paravan
şirketler de sıkı takibe alındı ve dev operasyon öncesi 52 ara yakalama gerçekleştirildi. Çökertilen çetenin üyelerinin lüks hayat yaşadıkları ve örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da piyasa değerleri 600 ile 800 bin lira arasında değişen araca bindiği tespit edildi. KARA PARA AKLANDI
Kara para aklayan tacirlerin şirketler üzerinden örgüt üyelerinin bazılarını sigorta yaptıkları tespit edildi. Örgüt lideri Arkaç, sokağa çıkmadan önce gideceği yerde polis var mı yok mu ve güzergahta polis yoksa güzergah tedbiri aldırarak dolaştığı ortaya çıktı. Operasyon anına kadar ara yakalamalarda gözaltına alınan torbacıların örgütü deşifre etmemeleri için tehdit edildiği ve rüşvet verildiği öğrenildi. 4 İLDE OPERASYON
Operasyon Ankara merkezli İstanbul, Hakkari
ve Van'da olmak üzere eş zamanlı yapıldı. 15 dedektör köpeğinin kullanıldığı operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi. Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu. BÜYÜK VURGUN
Operasyonda, 3'ü polis memuru olmak üzere toplam 111 kişi hakkında suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından dolayı gözaltı kararı verildi. Operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ve daha önceden yapılan ara yakalamalarda toplam 67 kilogram eroin ile bol miktarda çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 21 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 120 bin 918 TL'ye de el konuldu.