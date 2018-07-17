Yüzbinler nöbetteydi

15 Temmuz
Demokrasi Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde Ankara
lılar Kızılay Meydanı'nı doldurdu. Demokrasi nöbeti için Kızılay'a akın eden yüzbinlerce vatandaş, çalınan marşlar eşliğinde hem coştu hem de o güne ait görüntülerle duygu dolu anlar yaşadı. Kızılay Meydanı'na bakan çok katlı binalara da dev Türk bayrakları asıldı. Vatandaşların bir kısmı Rabia işareti yaparken bir kısmı da Bozkurt işaretiyle darbeci hainlere gözdağı verdi. Saatler 00.13'ü gösterdiğinde ise tüm Türkiye'de aynı anda okunan Sela sesleri, Kızılay Milli İrade Meydanı'nda da yükseldi. HALKIN GÜCÜ HAKKIN GÜCÜ
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve çok sayıda milletvekilinin de katıldığı Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz o geceki cesaretleriyle, duruşlarıyla bir destan yazdılar. Her zaman kalbimizde müstesna yerlerini korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz'da şehitlerimizi yad etmeye devam edeceğiz. Coşkuyla söylenen özgürlük türkülerinin gerçek bestekarı aslında aziz milletimizin ta kendisidir. 15 Temmuz bu aziz milletin hangi karanlık güce dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını bir kez daha cümle aleme göstermiştir. Demokrasi kahramanımız şimdi de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ay yıldızlı bayrak için yürüdüğünde bu millet de yürüdü arkasından. Halkın gücü, hakkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını cümle aleme ilan ettik. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu alçaklar hak ettikleri cezayı alıyorlar, almaya da devam edecekler. Bu darbenin bu alçak kalkışmanın arkasında olanlar üst akılları da dünya alem bilsin ortaya çıkaracağız. FETÖ terör örgütünün, darbecilerin başından da bunun hesabını mutlaka soracağız" dedi. Darbe değil işgal girişimiydi
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna
da, Kızılay Meydanı'ndaki kalabalığa kısa bir konuşma yaparak, "Bunlar darbe girişiminde değil, işgal girişiminde bulundular. Yurt dışındaki destekçileriyle ülkemizi, memleketimizi bölmeye çalıştılar. Bu millet öyle bir necip millet ki, dünya şaşırdı zaten, dünya serseme döndü" diye konuştu. Kızılay'daki anma törenlerine CHP'nin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Emniyette gözyaşı ve gurur
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, darbeciler tarafından bombalanan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan polis ve sivil 13 kişi düzenlenen törenle anıldı. 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'nda darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, programa katılarak konuşma yaptı. Aslan'ın konuşması duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit olan 13 kişi için düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, milletvekilleri, emniyet teşkilatı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Bakan Soylu ve beraberindekiler şehit yakınlarıyla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Pursaklar'daki nöbette türküler söylendi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
etkinlikleri kapsamında bir dizi program hazırlayan Pursaklar Belediyesi, işgal girişimini ve buna kaşı halkın verdiği kahramanlık destanını unutturmadı. Ünlü sanatçı Ali Kınık'ın kahramanlık türküleri söylediği Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'ndaki demokrasi nöbetlerine; Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AK Parti Pursaklar İlçe Başkanı Servet Tükrakıy, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Uğur Atagün ve çok sayıda kişi katıldı. Başkent Ankara'da yer gök ay yıldız
ANKARA semalarında, hilal ile yıldızın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan Türk bayrağı dikkat çekti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarında, gökyüzünde hilal ve yıldızın karşılıklı görüntüsü objektiflere yansıdı. Hilal ve yıldızın Türk bayrağını simgelediği tablo, Ankara'nın birçok noktasından da göründü. Kuran okundu dualar edildi
KEÇİÖREN'DE Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı demokrasi nöbetinde vatandaşlar Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın önüne koştu. Veysel Karani Cami İmamı Hüseyin Turgut, İncirli Merkez Cami İmamı Kemal Çil, 15 Temmuz Gazisi Mehmet Akif Arslan'ın Kuran tilaveti ile başlayan nöbette 251 şehit için de dua edildi. Kızılcahamam tek yürek oldu
FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlendi. Kızılcahamam'da kamp yapan Adana Demirspor futbolcuları da meydana gelerek etkinliğe destek verdi. Banliyö ile Kızılay'a SİNCAN
Belediye Başkanı Murat Ercan ve beraberindeki binlerce vatandaş Kızılay Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine banliyö ile katıldı.