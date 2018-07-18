Jimnastikle kuvvetli kemikler

YENIMAHALLE Belediyesi Bülent Ecevit Spor Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde
açılan profesyonel çocuk jimnastik
salonu, takla minderleri, spor minderleri,
jimnastik trambolini, jimnastik kasası
gibi birçok spor aletini içerisinde barındırıyor.
Çocukların eğitimi sırasında karşılaşılacak
olan bedensel darbe ve sakatlıkların
önlenmesi açısından özel olarak
üretilmiş yumuşak sünger ile güçlendirilmiş
halı ile kaplanmış zemine sahip
spor salonunda her şey çocuklar
için düşünüldü. 3-10
yaş arası Yenimahalleli
çocukların jimnastik
eğitimi göreceği ve alanında
uzman spor hocaları tarafından
ders alacağı çocuk jimnastik salonu
için kayıtlar devam ediyor. SAYI YÜZLERI BULDU
Öte yandan Mamak Belediyesi'nin
de açtığı
kurslarla miniklere spor
yapma alışkanlığı kazandırarak
zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı
sağlamaya devam ediyor. Bu kursların
en yenisi ise jimnastik oldu. İlçede bulunan Tenzile Erdoğan
, Ahmet Yesevi
ve Abinpaşa Aile Merkezleri'nde
açılan kurslara
kayıt yaptıranların sayısı kısa sürede
yüzün üzerine çıkarken, minikler keyifli
dakikalar geçirerek hem sosyalleşiyor hem
de sporla tanışarak sağlıklı bir yaşama ilk
adımlarını atıyor. Çocuk gelişimine büyük
katkısı olan jimnastik sayesinde çocukların
kas ve kemik yapısı kuvvetleniyor, sinir ve
kas koordinasyon seviyesi yükseliyor.