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le kuvvetli kemikler

Yenimahalle ve Mamak’ta belediyelerce açılan kurslarıyla minikler kemik yapılarını kuvvetlendiriyor

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Jimnastikle kuvvetli kemikler
YENIMAHALLE Belediyesi Bülent Ecevit Spor Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi'nde açılan profesyonel çocuk salonu, takla minderleri, spor minderleri, jimnastik trambolini, jimnastik kasası gibi birçok spor aletini içerisinde barındırıyor. Çocukların eğitimi sırasında karşılaşılacak olan bedensel darbe ve sakatlıkların önlenmesi açısından özel olarak üretilmiş yumuşak sünger ile güçlendirilmiş halı ile kaplanmış zemine sahip spor salonunda her şey çocuklar için düşünüldü. 3-10 yaş arası Yenimahalleli çocukların jimnastik eğitimi göreceği ve alanında uzman spor hocaları tarafından ders alacağı çocuk jimnastik salonu için kayıtlar devam ediyor.

SAYI YÜZLERI BULDU
Öte yandan Mamak Belediyesi'nin de açtığı kurslarla miniklere spor yapma alışkanlığı kazandırarak zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kursların en yenisi ise jimnastik oldu. İlçede bulunan Tenzile Erdoğan, Ahmet Yesevi ve Abinpaşa Aile Merkezleri'nde açılan kurslara kayıt yaptıranların sayısı kısa sürede yüzün üzerine çıkarken, minikler keyifli dakikalar geçirerek hem sosyalleşiyor hem de sporla tanışarak sağlıklı bir yaşama ilk adımlarını atıyor. Çocuk gelişimine büyük katkısı olan jimnastik sayesinde çocukların kas ve kemik yapısı kuvvetleniyor, sinir ve kas koordinasyon seviyesi yükseliyor.
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Jimnastikle kuvvetli kemikler
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