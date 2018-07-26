Güreşte ASKI farkı

ASKİ Spor Kulübü
güreşçileri, bu yıl 36.'sı
düzenlenen "Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası"nda
elde ettikleri başarılarla bir kez daha ülkemizin gururu oldular. İstanbul'daki
turnuvada- Dünya
ve Avrupa
şampiyonu Rıza Kayaalp 130
kiloda Belaruslu
rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 130
kilo final müsabakasında Dünya
ve Avrupa
şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Belaruslu
rakibi Kiryl Hryshchanka'yı
, Fatih Cengiz 77
kilogramda Belaruslu Kazbek Kilou'yu
, 67
kilogramda güreşen Murat Fırat
rakibi Ensar Karabacak'ı
ve 55
kiloda Ekrem Öztürk Japon
rakibi Tanokura Shota'yı
mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.