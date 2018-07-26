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Güreşte ASKI farkı

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Güreşte ASKI farkı
ASKİ Spor Kulübü güreşçileri, bu yıl 36.'sı düzenlenen "Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası"nda elde ettikleri başarılarla bir kez daha ülkemizin gururu oldular. İstanbul'daki turnuvada- Dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp 130 kiloda Belaruslu rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 130 kilo final müsabakasında Dünya ve Avrupa şampiyonu Milli Güreşçi Rıza Kayaalp Belaruslu rakibi Kiryl Hryshchanka'yı, Fatih Cengiz 77 kilogramda Belaruslu Kazbek Kilou'yu, 67 kilogramda güreşen Murat Fırat rakibi Ensar Karabacak'ı ve 55 kiloda Ekrem Öztürk Japon rakibi Tanokura Shota'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
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Güreşte ASKI farkı
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