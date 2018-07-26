Güreşte ASKI farkı

BUGÜN NELER OLDU

güreşçileri, bu yıldüzenlenenelde ettikleri başarılarla bir kez daha ülkemizin gururu oldular.turnuvada-veşampiyonukilodarakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvadakilo final müsabakasındaveşampiyonurakibikilogramdakilogramda güreşenrakibivekilodarakibimağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.