Şu binayı yıkın artık 10 yıldır atıl durumda olan ve 35 santim yerinden oynadığı iddia edilen bina ile ilgili defalarca dilekçe verdiklerini belirten Serdal Günay evlerinde korkuyla yaşadıklarını söyledi





TOPACA'YA SESLENDİ





SORUMLU ÇANKAYA BELEDİYESİ

BINALARLA ilgili asli sorumlunun Çankaya Belediyesi olduğunu belirten Serdal Günay, "Sokağımızda bulunan atıl durumda kalan binaların asli sorumlusu Çankaya Belediyesi'dir. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen, sokaklarda park ve bahçe çalışması yaptığını ve rekorlar kırdığını belirtmektedir. Ancak yerel belediyecilik sadece çevreyi güzelleştirmek değildir, sırf yaşadığımız sokakta üç adet metruk bina bulunmaktadır. Bu binalar hem çevre estetiği için görüntü kirliliği yaratmaktadır, hem de insanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu binanın devrilmesi durumunda çok sayıda insan ölecektir. Devrilecek ve yıkılacak bir bina hakkında Çankaya Belediyesi'nin ilgili birimlerine çok sayıda dilekçe yazmamıza rağmen belediye içerisinde sadece ilgili birimler birbirine dilekçe yazarak çözümsüzlük yaratmaktadır. Aileler olarak bu binalar nedeniyle büyük bir rahatsızlık duymaktayız, bu binaların yıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



ÇANKAYA 1 AYLIK SÜRE VERMİŞTİ

GÜNAY, "Bu binaların uzun yıllar boş bırakılması sonucunda mahalle sakinleri olarak da korku yaşamaktayız. Çünkü bu binalar tinerci, esrarcı, bonzai mekanı olmakla birlikte çeşitli suçların yuvası haline dönüşmüştür. Tüm bu nedenler günlük yaşamda çocuklarımızın ve ailelerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla mahalle bekçisi ve güvenlik kamerası istiyoruz. Sokağımıza bekçi verilmesi halinde bu tip olayların azalacağını ve yok olacağını düşünüyoruz" dedi. Öte yandan Çankaya Belediyesi, binanın müteahhidine süreli tebligat çekerek eksikliklerin giderilmesi ve yıkılmasını istedi. Nisan 2018'de gönderilen yazıya göre binanın 1 ay içerisinde güvenli hale getirilmesi veya yıkılması istenirken vatandaşların iddiasına göre 3 ay geçmesine rağmen tek bir işlem bile gerçekleştirilmedi. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Çankaya'nın Malazgirt Mahallesi'nde bulunan ve bugüne kadar 35 santim kadar yerinden kayan bina vatandaşları tedirgin ediyor. 10 yıldır metruk durumda olan 4 katlı binanın yıkılmasını isteyen mahalle sakinleri Çankaya Belediyesi 'ne defalarca dilekçe verdi ancak bir türlü sonuç alamadı. En son İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan apartman faciasının ardından bölgedeki vatandaşlar bir benzerinin de kendilerinin yaşamasından korkuyor. Metruk binanın 1017 Sokak'ta en büyük tehdidi oluşturduğu Ardem Apartmanı Yöneticisi Serdal Günay, "Malazgirt Mahallesi'nde metruk halde bırakılan binalar can ve mal emniyetimiz için tehlike oluşturmaktadır. Sokağımızda toplamda üç adet metruk bina bulunmaktadır. Apartmanımızın üzerinde bulunan bina nedeniyle geceleri evimizde uyurken korkmaktayız. Aileler olarak binanın üstümüze devrilmesinden endişe etmekteyiz. Beyoğlu İmrahor Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çökmesi gibi durumunda apartmanımızda çok daha vahim olaylar yaşanabilir. Apartmanımızda çok sayıda aile yaşamakta ve bebek sahibi aileler bulunmaktadır" dedi. Ankara Valisi Ercan Topaca 'dan yardım isteyen bina yöneticisi Günay, "Üzülerek belirtmeliyiz ki bugüne kadar söz konusu bina ve binalarla ilgili Çankaya Belediyesi'ne, Ankara Valiliği'ne ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na çok sayıda dilekçeyle müracaat ettik. Ancak bugüne kadar bir çözüm bulamadık. Makamlar ve mevkiler insanların sorunlarına çözüm mercidir. Son çaremiz, Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca... Sayın valimizin bu binanın yıkılmasını gerçekleştirecek yetki ve makamda olduğunu biliyoruz. Valimizin, bu binanın devrilmesini izlemeyecek kadar duyarlı olduğunu ve tüm endişelerimizi giderecek yetkiye sahip olduğunu biliyoruz" diye konuştu.BINALARLA ilgili asli sorumlunun Çankaya Belediyesi olduğunu belirten Serdal Günay, "Sokağımızda bulunan atıl durumda kalan binaların asli sorumlusu Çankaya Belediyesi'dir. Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen, sokaklarda park ve bahçe çalışması yaptığını ve rekorlar kırdığını belirtmektedir. Ancak yerel belediyecilik sadece çevreyi güzelleştirmek değildir, sırf yaşadığımız sokakta üç adet metruk bina bulunmaktadır. Bu binalar hem çevre estetiği için görüntü kirliliği yaratmaktadır, hem de insanların hayatını tehlikeye atmaktadır. Bu binanın devrilmesi durumunda çok sayıda insan ölecektir. Devrilecek ve yıkılacak bir bina hakkında Çankaya Belediyesi'nin ilgili birimlerine çok sayıda dilekçe yazmamıza rağmen belediye içerisinde sadece ilgili birimler birbirine dilekçe yazarak çözümsüzlük yaratmaktadır. Aileler olarak bu binalar nedeniyle büyük bir rahatsızlık duymaktayız, bu binaların yıkılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÜNAY, "Bu binaların uzun yıllar boş bırakılması sonucunda mahalle sakinleri olarak da korku yaşamaktayız. Çünkü bu binalar tinerci, esrarcı, bonzai mekanı olmakla birlikte çeşitli suçların yuvası haline dönüşmüştür. Tüm bu nedenler günlük yaşamda çocuklarımızın ve ailelerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla mahalle bekçisi ve güvenlik kamerası istiyoruz. Sokağımıza bekçi verilmesi halinde bu tip olayların azalacağını ve yok olacağını düşünüyoruz" dedi. Öte yandan Çankaya Belediyesi, binanın müteahhidine süreli tebligat çekerek eksikliklerin giderilmesi ve yıkılmasını istedi. Nisan 2018'de gönderilen yazıya göre binanın 1 ay içerisinde güvenli hale getirilmesi veya yıkılması istenirken vatandaşların iddiasına göre 3 ay geçmesine rağmen tek bir işlem bile gerçekleştirilmedi.