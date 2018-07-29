Açık havada ‘Eşkıya’ keyfi

KALABA Kent Meydanında Türk sinemasının birbirinden güzel filmlerinin sinemaseverlerle buluşturulduğu açık hava sinema akşamlarının 2. haftasında yönetmenliğini Yavuz Turgul
'un üstlendiği "Eşkıya" filmi gösterildi. Başrollerini Şener Şen
, Uğur Yücel, Yeşim Salkım'ın paylaştığı "Eşkıya" filmini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da vatandaşlarla birlikte izlerken, unutulmaya yüz tutmuş açık hava sineması geleneği de tekrar canlandırıldı. Patlamış mısır ikramının da yapıldığı sinema akşamında Başkan Ak, belediyeciliğin kurallarından birinin de vatandaşların sosyalleşmesine imkan sağlamak olduğunu belirterek,"Açık hava sineması geçmişte sıkça rastlanan bir eğlenceydi. Ama maalesef gelişen teknolojiyle birlikte bu gelenek de unutulmaya yüz tuttu. Biz de Keçiören Belediyesi olarak artık bir nostalji haline gelen bu geleneği yaşatmak ve genç nesillere tanıtmak amacıyla bu uygulamayı başlattık" dedi.