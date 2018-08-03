İşçilikten işverenliğe

20 yaşında ODTÜ Metalürji Mühendisliği Bölümü'nü bitiren ve ardından iş arayan Özgür Savaş Özüdoğru
, başvurduğu her kapıdan geri çevrildi ama yılmadı. Ardından ODTÜ'de yüksek lisans kazanan Özüdoğru, yarı zamanlı bir iş bulup bir yandan da ODTÜ'deki hazırlık sınavını atlatmak istiyordu. Sincan'da bulunan Dökümcüler Organize Sanayi Bölgesi'ne babasıyla beraber giden Özüdoğru bütün kapılardan geri çevrildi. Yaklaşık 100'e yakın dökümcüye iş başvurusunda bulunan Özüdoğru'yu kimse işe almadı. O azmetti ve hayalini kurduğu işinin patronu oldu. Türkiye'nin ilk tünel açma makinesini yaparak çalıştığı küçük imalathaneyi dev sanayi tesise çevirip, yüzlerce işçi çalıştırarak patron oldu.
"HAYATINI DEĞİŞTİREN O DÜKKÂN"
Hayali sona ermek üzereyken arkadaşının gazetede 'metalürji mühendisi aranıyor' ilanını görüp haber vermesiyle iş görüşmesine giden 43 yaşındaki Özüdoğru, yıllar sonra o firmanın sahibi oldu. Özüdoğru, "İşe başladıktan sonra her iki ayda bir firmanın ortağı ile tartıştık. Meğer bu adam yüzde 35 hisselik küçük ortakmış. Bir tane yaşlı amca gelip gidiyor iş yerimize sürekli. "Oğlum nasılsın, iyi misin?" diye soruyordu bana. Patron oymuş. Ben işten ayrılınca öğrendim. Geceleri gelip benim yaptığım iş programını değiştirip tekrar beni müşterilerin önüne atarak sıkıntılı süreçler yaşamama sebep oldu. İşten ayrılmaya karar verdim. Rakip firmada çalışan arkadaşımın yanında işe başladım" dedi. Eski çalıştığı işyerinin büyük hisseli ortaklarının çocuklarının geri çağırması üzerine Özüdoğru, tekrar eski işyerine döndü. Özüdoğru "Babamın vasiyeti var diyerek yanıma geldiler. İşçi olarak çalıştığım yere ben tekrar tam yetkili olarak geri döndüm. 2005 yılında ortaklığa son verme kararı aldık" dedi.
2006'DA KENDİ FİRMASINI KURDU
ÖZÜDOĞRU kendi firmasını kurduğunu belirterek, "2006 yılında ben, babam ve 4 kişiyle birlikte e-Berk firmasını kurduk. 100 metrekarelik bir dükkânda yurtdışına ihracat
yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.
İLK İŞ TUNUS'TAN
ÖZÜDOĞRU, "24 ülkeye ihracat yapan, ürettiği ringin dışında artık makinenin kendisini üretmiş, Türkiye içerisindeki bütün projelerde tünel açma makinesi projelerinde çalışan, dünyaya da yedek parça satan firma olduk. En önemli hedefimiz bir işin bir seferde ve doğru olarak üretilmesi, özgün bir ürün olması... Türkiye içerisinden bir sipariş almayı beklerken ilk siparişimizi yurt dışından Tunus'tan aldık. 2017'nin mayıs ayında ilk yerli tünel açma makinesini ürettik. 3 bakanımız ve 700'e yakın seçkin konuğumuz katıldı" dedi.
SIRADA KIBRIS VAR
"ÜRETTIĞIMIZ tünel açma makinesi bizim ülkemizi dünyanın 8'nci tünel açma makinesi üretici ülkesi yaptı" diyen Özüdoğru "Türkiye'de bu makineyi Çorlu'da kullanıyoruz. Çorlu Ergene'de 9 tane organize sanayi bölgesinin arıttığı atık su Silivri'den Marmara Denizi
'ne derin deşarj edilecek. 20 kilometrelik projenin 5,5 kilometresini bizim tünel açma makinemizle yapacağız. Önümüzde Kıbrıs var şuan. Kıbrıs'ta çok büyük bir su projesi var. Bizim tünel açma makinemiz yapacak. Çok yakın bir zamanda 5 bin 700 metrelik bir kazı yapacak ve Kıbrıs'ta yine 130'a yakın personelimiz çalışacak. 61 bin metrekare alanda 9 metre çapına kadar tünel açma makinesi üretebiliyoruz. İlk ürettiğimiz makine 3,2 metre çapında, 92 metre boyunda ve 175 ton ağırlığında" ifadelerini kullandı.