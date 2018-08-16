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’de Korece, Kore’de Türkçe

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Türkiye’de Korece, Kore’de Türkçe
Üniversitesi, , Spor ve tarafından dünyada en başarılı Korece öğretimi yapan kurumlardan biri seçildi. Törene 'ni temsilen Rektör Prof. Dr. ve Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Gökmen katıldı. Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı yöneticileri, törende uluslararası 8 üniversiteyi temsilen konuşma yapması için Rektör Erkan İbiş'i kürsüye davet etti. Ödülü alan Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş konuşmasında, ile Kore arasındaki bağların çok eskiye dayandığını, iki ülke arasındaki kültürel ilişkinin çok çeşitli ve kuvvetli olduğunu söyledi. Rektör İbiş, Ankara Üniversitesi'nin de Kore'de bir şubesi bulunduğunu ve o şubede Korelilere Türkçe eğitimleri verildiğini dile getirdi.
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Türkiye’de Korece, Kore’de Türkçe
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