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Yollarda acı bitmiyor

Başkent ’da meydana gelen iki ayrı da 4 kişi hayatını kaybetti. Çamlıdere’deki kazada iki Karayolları işçisine otomobil çarparken Şereflikoçhisar’da ise ye ait araç takla attı

Giriş Tarihi: 16.8.2018
Yollarda acı bitmiyor
İlk , Otoyolu'nun Çamlıdere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yol süpürme aracına eskortluk yapan araçta bulunan Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'nde çalışan Karayolları işçileri Sadık Bayrak ve Seyit Ali Sert, diğer araçtan su almak için emniyet şeridine park etti. İşçiler, araçtan inip su içtikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CPJ 20 plakalı otomobil işçilere çarptı. Araç işçilere çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Olay yerinde yaşamını yitiren 2 işçinin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Gerede morguna kaldırıldı.

GURBETÇİ AİLE TAKLA ATTI
İkinci kaza ise saat 07.00 sıralarında Şereflikoçhisar ilçesi Şekerköy mevkiinde meydana geldi. 'ten istikametine giden idaresindeki 792 ABG 49 yabancı plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Şarampole indikten sonra takla atmaya başlayan otomobil, yol ortasına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Tekkanat ve araçta bulunan Seda Yalman olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Şiha Y. (47), Saadet S. (44), H.Y. (11), Y.Y. (17) ve S.Y. (14) olay yerine sevk edilen ambulanslarla 'nın Kulu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan S.Y., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Her iki kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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Yollarda acı bitmiyor
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