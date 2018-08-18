Latin rüzgârından Linet esintisine

MÜZISYENLIĞI ve perküsyon sanatçılığı haricinde, gezginliği, radyo ve televizyon programcılığı ile de tanınan, Latin müziği aşıklarının yakından tanıdığı Ayhan Sicimoğlu, Panora Teras Sahnesi'nde, bir kez daha Ankaralılarla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda da Teras Sahnesi'ne konuk olan başarılı müzisyen dinleyenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde Ayhan Sicimoğlu, Latin müzik rüzgârı estirerek Ankaralılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı

SAHNE LİNET'İN

Farklı ses rengi ve yorumculuğuyla tanınan, yılların eskitemediği güçlü sesiyle Linet, PanoraPark'ın ağustos ayındaki son konuğu olacak. "Bilir Misin?" adını verdiği son projesiyle dinleyenlerinden tam not alan Linet, sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmak için, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 29 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30'da PanoraPark'ta sahne alacak.