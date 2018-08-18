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rüzgârından esintisine

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Latin rüzgârından Linet esintisine

MÜZISYENLIĞI ve perküsyon sanatçılığı haricinde, gezginliği, radyo ve televizyon programcılığı ile de tanınan, müziği aşıklarının yakından tanıdığı , Panora 'nde, bir kez daha Ankaralılarla buluştu. Geçtiğimiz yıllarda da Teras Sahnesi'ne konuk olan başarılı müzisyen dinleyenlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde Ayhan Sicimoğlu, Latin müzik rüzgârı estirerek Ankaralılara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı

SAHNE LİNET'İN
Farklı ses rengi ve yorumculuğuyla tanınan, yılların eskitemediği güçlü sesiyle , 'ın ağustos ayındaki son konuğu olacak. "Bilir Misin?" adını verdiği son projesiyle dinleyenlerinden tam not alan Linet, sevenlerine müzik ziyafeti yaşatmak için, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 29 Ağustos Çarşamba akşamı saat 20.30'da PanoraPark'ta sahne alacak.

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