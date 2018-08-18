THY pilotları THK’dan çıkacak

TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek. THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THK Üniversitesi Rektörü Ahmet Erman Akbulut ile iş garantili "Teorik ve Uçuş Eğitim Sözleşmesi" protokolü imzaladıklarını söyledi. Atılgan, protokol doğrultusunda THK Üniversitesi mezunlarının THY'de öncelikli olarak işe başlayabileceğini belirterek, THY ile böyle bir işbirliği içine girmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. THK'nin dünyada ilklerin öncüsü olduğunu ifade eden Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.

İKİNCİ PİLOT OLACAKLAR



Öğrencılerın, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleneceğini anlatan Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak" dedi. Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinin bütün okul bilgilerinin THY'ye ulaştırılacağını ifade eden Atılgan, öğrencilerin THY'nin gerekli gördüğü İngilizce, Türkçe ve diğer yeterlilik sınavlarını geçtikten sonra THY'de 2. pilot olarak işe başlayabileceklerini söyledi.