Aynı kadavradan can buldular

ANKARA'DAKI özel bir hastanede eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Böbrek nakli bekleyen böbrek hastaları Zehra Adıyaman (35) ve Mustafa Yaldır (55), aynı hastanede yan yana odalarda kalırken, aynı kadavradan bağışlanan iki böbrekle sağlığına kavuştu. Zehra Adıyaman ve Mustafa Yaldır, ameliyatlarının ardından yeniden yan yana geldi. Zehra Adıyaman, "Ağabeyimle beraberim tekrar. Arandığımız gün ikimiz de geldik. İkimiz orada tanıştık. Çok mutluyduk. İki böbrek varmış. Hatta, ağabeyime ben söyledim, 'iki böbrek varmış' diye. 'İnşallah ikimizi de umut olur' dedim. Umut oldu. Allah vericimizden razı olsun. Allah rahmet eylesin" dedi. Mustafa Yaldır ise "Yan odada kalıyoruz. Koridorda gezintiye çıktığımız zaman birbirimizle merhabalaşıyoruz. Doktorlar iyi, hocalar iyi, hastane çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı" ifadesini kullandı.

8 KİŞİ CAN KAZANIYOR

Hastanenin Böbrek Nakil Sorumlusu ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ulaş Sözener ise "Bugün çok güzel bir olayı sonuçlandırdık çünkü yaklaşık bir hafta önce bir kadavra çıktı. Sağ olsun ailesi, bize böbreklerini bağışladı. Böbrekleri teslim aldık ve çok ilginç bir şey oldu. Bizim halihazırda böbrek nakli için uğraştığımız iki hastamız vardı. Bunlardan bir tanesi, sürekli canlı bir akrabasını getiriyordu. Her akrabasında şeker hastalığı çıkıyordu. Çok çaresiz kalmıştı. Bir tanesi ona denk geldi. Bir tanesi de yine 10 yıl önce böbrek nakli olmuş, annesinden almış, 10 yıl kadar dayanmış ve yine çıkmaza girmiş bir hastaydı" dedi. Sözener, "Kadavradan organ bağışlandığı zaman, sekiz kişi can kazanıyor. İsterdik ki, keşke imkanımız olsa daha fazla organı da alabilsek çünkü bir kadavradan organ bağışlandığı zaman, sekiz kişi can kazanıyor. Biz hep bunu istiyoruz. Canlıdan nakil yapmayı biz aslında çok tercih etmiyoruz. Bizim isteğimiz, kişiler organlarını bağışlasınlar, böylelikle boşa gidecek organlar başka kişilerde hayat bulsun" diye konuştu.