Osman Altınışık: Yarın bayram...

Havada 'bayram'
esintisi... Kelimeler, özenle seçilecek... 'Bayram'
yazısı mı yoksa kente dair bir şeyler mi kaleme almalı? 'Dağınık'
bir ruh halimle, bilgisayarın başındayım... Duygularım, geçmişi çağrıştırıyor. Havada esinti belli... Zihin mekanizmamda, ciddi bir cebeleşme... Kararlı bir şekilde klavyeni tuşlarına çoktan dokunmaya başladım bile... Bilinmeyenleri değil, bilinip yaşanmışlıklara dokunmalı... Bugün arife... Bayramdan bir gün öncesi... Yarın 'Kurban Bayramı
'nın ilk günü... Tüm güzellikleriyle yarın bizi bekliyor... O güzellikler, buluşmalar yaşanmışlıklar arasında yerini alacak. Bayramlar
neşe sevinç kadar hüznünde temsilcisi. Eski
bayramlar ve kaybettiklerimiz yâd edilir... Yaşanmışlıklar tazelenir. 'Eski bayramlar'
diye başlarız çoğu zaman sohbete... Bayramlar eskimiyor... Hatıralara özlem cümleye 'eski bayramlar'
şeklinde yansıyor. Yaşadıklarımızı yeni nesillere aktarmak yine bize düşüyor. O 'eski bayramlar' diye başladığınız cümleyi bugüne taşımak istiyorsanız çocukluğunuzun bayramını çocuklarınıza yaşatın. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum... Yüce Rabbim tüm Alem-i İslam'a ve ülkemize barış, huzur ve refah dolu günler nasip etsin... Amin...