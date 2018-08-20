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Vali ’ya ucuzcu berber teşekkürü

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Vali Ercan Topaca’ya ucuzcu berber teşekkürü
ANKARA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Valisi 'ya, verdikleri destekten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Oda Başkanı Kara, Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarette, bir zamanlar berberlerin kullandığı eski artık antika olmuş bir tıraş makinesi ile eski bir bilemeli usturayı Vali Topaca'ya günün anısına takdim etti. Ziyaretin, özellikle kendilerine verilen desteğe teşekkür etmek amaçlı olduğunu belirten Kara, "Ankara Valimiz Sayın Ercan Topaca'yı makamında ziyaret ederek, daha önceki ziyaretimizde kendilerine bildirmiş olduğumuz ucuzcu berberler ile berber esnafımızın çalışma saatleri hakkındaki sorun ve taleplerimize karşı göstermiş olduğu ilgi ve destekten ötürü kendilerine teşekkür etmek istedik" diye konuştu.
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Vali Ercan Topaca’ya ucuzcu berber teşekkürü
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