Ankaralılar bayramlaştı

KURBAN
Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanında olduğu Ankara
'da da güne bayram namazıyla başlandı. 7'den 70'e pek çok vatandaş camilere akın ederken, Hacıbayram ve Kocatepe Camisi
her bayram olduğu gibi yine her renkten Müslümanla doldu taştı. Türk vatandaşların yanı sıra Yemen
, Ürdün
, Irak gibi Müslüman ülkelerden okumak için gelen gençler bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında caminin avlusunda sıra oluşturan cemaat birer birer bayramlaştı. Avluda minikler el öperken, büyükler de çocukların yüzlerini okşadı. Bayrama ulaşmaktan dolayı Allah'a şükürler eden Ankaralılar
, büyüklerini ve kabirleri ziyaret edeceklerini söyledi. Ankara Valisi Ercan Topaca, bayram namazı için Kocatepe Camisi'ndeki cemaatle bir araya geldi. Namaz sonrasında vatandaşlarla selamlaşan Topaca, cami çıkışındaki seyyar satıcıları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.