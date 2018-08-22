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lılar bayramlaştı

Giriş Tarihi: 22.8.2018
Ankaralılar bayramlaştı
KURBAN Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanında olduğu 'da da güne bayram namazıyla başlandı. 7'den 70'e pek çok vatandaş camilere akın ederken, Hacıbayram ve her bayram olduğu gibi yine her renkten Müslümanla doldu taştı. Türk vatandaşların yanı sıra , , Irak gibi Müslüman ülkelerden okumak için gelen gençler bayram namazını eda etti. Namaz sonrasında caminin avlusunda sıra oluşturan cemaat birer birer bayramlaştı. Avluda minikler el öperken, büyükler de çocukların yüzlerini okşadı. Bayrama ulaşmaktan dolayı Allah'a şükürler eden , büyüklerini ve kabirleri ziyaret edeceklerini söyledi. Ankara Valisi Ercan Topaca, bayram namazı için Kocatepe Camisi'ndeki cemaatle bir araya geldi. Namaz sonrasında vatandaşlarla selamlaşan Topaca, cami çıkışındaki seyyar satıcıları da ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
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Ankaralılar bayramlaştı
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