Madalya alınca telefon bekleyeceğim

GENÇ Serbest Milli Takım güreşçisi Ramazan Sarı, Slovakya'daki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan telefon bekleyeceğini söyledi. 79 kiloda gençler Avrupa şampiyonu olan Ramazan, ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mindere çıkacağını ifade etti. Slovakya'da 17-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda elinden geleni yapacağını belirten milli sporcu, "Dünya şampiyonu olduğumda ilk olarak başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan tebrik almak isterim. Her sporcuyu aradığı gibi beni de aramasını beklerim." diye konuştu. Motivasyonunu daima yüksek tuttuğunu belirten Ramazan, "İlk kez Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Orada derece yapamazsam beni olumsuz etkilemez. Çünkü yenildiğim zaman daha çok hırslanan biriyim. Kazansam da kaybetsem de bana motivasyon olur." değerlendirmesini yaptı.

İKİSİNİ ÖRNEK ALIYOR

Genç milli güreşçi henüz yolun başında olduğunu, Soner Demirtaş ve Taha Akgül'ü kendisine örnek aldığını açıkladı. Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı sürdürmek istediğini anlatan Ramazan, "Soner ve Taha abimiz gibi büyüklerde de madalya almak istiyorum. Amacım, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek. İnşallah bizden iyileri de olur. 74 kiloda Soner Demirtaş'ı kendime örnek alıyorum. Ayrıca Taha Akgül de var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Çok iyi insanlar. Örnek aldığım sporcular." diye konuştu. Amcasının sayesinde güreşe başladığını anlatan genç milli güreşçi, "Güreşi çok sevdim. Güreşi seçtiğim için çok memnunum. Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı aldım ve bayrağı dalgalandırdım. Bundan sonra daha çok çalışmak istiyorum. Hedeflerim yüksek." ifadelerini kullandı. Ramazan Sarı, hedefinin her zaman altın madalya olduğunu dile getirerek, "Öncelikle hedefim Dünya Şampiyonası'nda da İstiklal Marşı'mızı söyleyip, bayrağımızı dalgalandırmak olacak. Rabbim nasip ederse orada da en iyi şekilde savaşacağız. Her zaman en yükseği düşünüyorum." dedi.