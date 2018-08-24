“Avrupa’da güzel sonuçlar alacağız”

BAŞKAN Topaloğlu, Polonya'da 27 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile ilgili görüşlerini açıkladı. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nın kendileri için önemine dikkati çeken Topaloğlu, "Sporcuların performansları en üst düzeyde. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum." dedi. Topaloğlu, "Türk sporcuların başarısının artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu yılın son açık hava şampiyonalarından bir tanesi. Esas amacımız olan 2019 Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık turnuvası olacağını düşünüyorum. Sporcuların performansları en üst düzeyde. Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaklarına inanıyorum. Esas amacımız Haziran 2019'da Hollanda'da yapılacak Dünya Şampiyonası. Hollanda'daki yarışma aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota yarışması da olacak." dedi.

METE ÖNEMLİ BİR FİGÜR

Okçulukta son dönemde katıldığı organizasyonlarda önemli başarılara imza atan Mete Gazoz için ayrı bir parantez açan Topaloğlu, "Milli takımda Mete Gazoz öne çıkan sporculardan bir tanesi. Başarılarıyla kendinden söz ettiren değerli bir sporcu" değerlendirmesini yaptı. Mete'nin çok önemli bir figür olduğunu ifade eden Topaloğlu, "En büyük başarısı ciddiyetini hiç bozmadan çalışmalarına devam etmesi. Okçuluğu yukarı doğru çeken, alttaki sporcuları yukarı taşıyan biri. Kendisi bizim 13-14 yaş grubundan keşfettiğimiz bir sporcu" diye konuştu. TOF Başkanı Abdullah Topaloğlu, Mete'nin yanı sıra Gülnaz Büşranur Coşkun, Yasemin Ecem Anagöz ve Yeşim Bostan gibi bir çok sporcuları bulunduğunu hatırlatarak, "Biz hepsini bir takım olarak görüyoruz. Türk okçuluğunu yukarılara taşıyacaklar. Mete, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alır diye düşünüyoruz. Ancak Mete'nin üzerine de ağır bir sorumluluk yüklememek gerekir." diyerek görüşlerini paylaştı.