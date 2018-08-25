TOPACA, ziyarette Yenimahalle'deki çalışmalar hakkında da Başkan Yaşar'dan bilgi aldı. Yaşar, altyapı ve üstyapı hizmetleri, kentsel dönüşüm faaliyetleri, tamamlanan ve yapımı devam eden sosyal sorumluluk projelerini Topaca'ya anlattı. Yamaçevler projesi ile Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi projelerinin minyatürleri üzerinden Topaca'ya bilgi veren Yaşar, "Yamaçevler Yenimahalle'nin son gecekondu bölgesi. Bu projeyle ilçemizde gecekonduyu tarihe gömüyoruz. Yenimahalleliye yakışır, kaliteli, sosyal donatı alanlarıyla tercih edilen bir semt yaratmak amacıyla harekete geçtik. 67 hektarlık alanda, 5 bin 200 kişinin yaşamını sürdürdüğü mevcut bin 500 gecekondunun etap etap yıkımını yaparak bölgede modern binaları yükselteceğiz" dedi.

İNŞAATTA SONA GELINDI

Topaca'ya Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi'ni de minyatürü üzerinden gösteren Başkan Yaşar, "Yaklaşık 28 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesisimiz haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet verecek. Tesiste, bay ve bayan yüzme havuzu, Türk hamamı, düğün salonları, gezi alanları, taziye evi, kafeteryalar ve tiyatro, konser, seminer gibi etkinlikler için çok amaçlı salon, gençlik merkezi, etüt merkezi ve anaokulu bulunuyor. İnşaatta sona gelindi. İnşallah tesisimizi Eylül'de açacağız" diye konuştu. Çalışmalarında Yaşar'a başarılar dileyen Ercan Topaca, "Halka dokunan projelere destek olmaya hazırız" dedi.