Minareleri Selimiye kubbesi Sultanahmet

OSMANLI
döneminin mimari estetiği ile modern teknolojinin imkanlarını bütünleştiren Kocatepe Camisi
, minarelerinde Selimiye'nin, merkezi kubbe ve yarım kubbelerinde ise Sultanahmet camilerinin izlerini taşıyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yapımı tamamlanan ve 28 Ağustos
1987'de ibadete açılan Kocatepe Camisi, başkentin önemli sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor. Caminin resmi açılışı ise 28 Ağustos 1987'de dönemin Başbakanı Turgut Özal
ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. M. Said Yazıcıoğlu tarafından yapıldı. Açılış törenine birçok İslam ülkesinin temsilcileri davet edildi. Osmanlı dönemi mimari estetiğini ve modern teknolojinin imkanlarını bütünleştiren cami, dört minaresiyle Selimiye'yi, merkezi kubbe ve yarım kubbeleriyle Sultanahmet camilerini andırıyor. Caminin kaba inşaatı ve sıva dışındaki ince inşaat işlerinde geleneksel yapı elemanları ve Türkİslam sanatları kullanıldı. Plato şeklindeki bir avluyla sarılı olan caminin, revaklı avlusuna kuzey cephesinden mermer bir taç kapı, doğu ve batı cephelerinden ise mermer kapıdan giriliyor. Caminin mihrap, minber ve kürsüsü beyaz Marmara mermerinden yapıldı. Kocatepe Camisi imam hatibi İsmail Coşar, 1972'den beri camide görev yaptığını ve caminin yapımı sona erene kadar zemin katında ibadet yapıldığını belirtti. Coşar, Ankara
hakkında eskiden "Mabetsiz bir şehir" denildiğini aktararak, bu bakımdan caminin çok büyük bir anlam kazandığını söyledi.