Süper mesaj

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı ilk iki maçta Hatayspor ve Altınordu'yu yenen Gençlerbirliği 3'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Yenikent Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Gençlerbirliği etkili başladı. 21. dakikada Stephane Sessegnon'un soldan kullandığı serbest vuruşta Mert Nobre topu ağlara gönderdi. Bu golle Gençlerbirliği karşılaşmada 1-0 öne geçti. 37. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan yaptığı ortada kaleci Ebrar Yiğit Aydın topu elinden kaçırınca, Mert Nobre önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. GOLLER YAĞMUR GİBİ

İkinci yarıya etkili başlayan taraf yine Gençlerbirliği oldu. 47. dakikada Jailton'a sert bir müdahalede bulunan Cemali doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 60. dakikada Ahmet İlhan Özek, soldan topu ceza sahasına gönderdi. Kalecinin hatası ile topu önünde bulan Sessognon hatayı affetmedi ve Gençlerbirliği'ni 2-0 öne geçirdi. 66. dakikada Yasin Pehlivan'ın sağdan ortasında Jailton topu Sessognon'a indirdi. Topu ağlara gönderen Sessegnon kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydetti. 75. dakikada Alper Uludağ'ın soldan ceza sahansa bıraktığı topu ağlara gönderen Bekir, Gençlerbirliği'ni 4-0 öne geçirdi. 79. dakikada Jailton'un ortasını Nadir Çiftçi topu ağlara gönderip farkı 5'e çıkardı. Karşılaşmanın bundan sonraki dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği karşılaşmayı 5-0 kazanarak averajla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bu tarz maçlar hep zor olmuştur. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Eskişehirspor'un maddi sıkıntıları bulunduğuna dikkat çeken Sözeri "Geçen hafta Balıkesirspor Baltok karşısında 2-2'lik sonuçla aldıkları bir puan, onları motive etmiş gözüktü. Golü bulana kadar zorlanacağımızı biliyorduk. Golü bulunca da sıkıntı yaptık açıkçası. Eskişehirspor, Türk futbolunun marka değerini yükselten ve keyif getiren bir kulüp. İnşallah sorunlarını çözerler. İlk gole kadar disiplinli oynadık. İkinci yarıya daha istekli ve arzulu başladık. Gördükleri kırmızı kartın ardından rakibin yapabileceği bir şey kalmadı. Oyuncularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

ZEMİN ELEŞTİRİSİ

Osmanlı Stadı'nın zeminini de eleştiren Erkan Sözeri, "Türk futbolunun ekonomik ve marka değeri had safhada. Burada patates ekseniz bitmez. Sahayı bakıma alacaklar. İnşallah güzel bir saha olur" değerlendirmesinde bulundu. Erkan Sözeri, ligde averajla lider olduklarını belirterek, "Sezonu da böyle tamamlamak istiyoruz. Transferi düşünmüyoruz. Hayır diyemeyeceğimiz bir oyuncu olursa, belki düşünürüz" diyerek sözlerini noktaladı.