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Göçmenlerin işlem yoğunluğu

Giriş Tarihi: 29.8.2018
Göçmenlerin işlem yoğunluğu
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ve Göçmenler Dayanışma Derneğine başvuruda bulunamayan göçmenler, kayıt merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Çankaya'da faaliyet gösteren dernekte 9 günlük bayram tatili nedeniyle kayıt işlemi yapılamadı. Dernek binası önünde bayram süresince bekleyen ve çoğunluğunu Afgan uyrukluların oluşturduğu göçmenler, bayramı parklarda geçirdi.

TATİL NEDENİYLE YOĞUNLUK
Dernek çalışanları, tatilin bitmesiyle mesaiye sabah erken saatlerde başladı. Akşam saatlerine doğru da yoğunluk azaldı. Dernek Genel Koordinatör Yardımcısı Levent Ulusoy, yaptığı açıklamada, oluşan yoğunluğun bayram tatili nedeniyle bütün resmi kurumların kapalı olmasından kaynaklandığını söyledi. Ulusoy, Suriyeli olmayan grupların kayıtlarını yaptıklarını belirterek , , , ve diğer 81 ülkeden 'ye sığınan kişilerin başvurularını aldıklarını ifade etti. Başvuruların, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği adına Türkiye'de gerçekleştirildiğini dile getiren Ulusoy, ilk başvuru alındıktan sonra verilen belgeyle Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden de kayıt yaptırılması gerektiğini aktardı.
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Göçmenlerin işlem yoğunluğu
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