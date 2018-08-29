Kanser hastalarına umut projesi

Ankara
'da yaşayan hayatını ihtiyaç sahipleri ve kanser
hastalarına adayan Murat Değirmenci
vergi zorunluluğu olan ülkemizde kan bağışı zorunluluğunun da getirilmesini istiyor. Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe yazacağını ifade eden Değirmenci, "Hastane köşelerinde çaresizce kan bekleyen ve kan bulunamadığı için hayatını kaybeden onlarca insan var. Sağlık durumu yerinde olan herkes kan bağışında bulunsun kanser hastalarına umut olsun ve kan bağış merkezleri 7/24 açık olsun" dedi. Annesini kanser yüzünden kaybeden Değirmenci iyiliğin bulaşıcı olduğunu söyledi. 4 YIL UZATTIĞI SAÇLARI FEDA ETTİ
Küçük yaşlardan itibaren yardım sever bir insan olduğunu aktaran Değirmenci annesi ile birlikte gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını annesini kolon kanserinden kaybettikten sonra ise ömrünü başta kanser hastalarına adadı. Özel bir şirkette çalışan Değirmenci aynı zamanda voleybol ve basketbol hakemliği yapıyor. Kazandığı geliri ihtiyaç sahipleriyle paylaşan Değirmenci kanser hastalarının öncelikle moral sonra da kan ihtiyaçları olduğunu belirtti. Kan ve kök hücre bağışının arttırılması için 1000 Gönüllüden
1'i Sen Olur Musun? Grubunda aktif olarak çalışan acılarından da kayıplarından da pes etmeyen ve sosyal sorumluluk alanında bitmez tükenmez enerjisi ile tanınan genç hakem, 4 yıl
dır uzattığı saçlarını, kanser hastalarına peruk yapıp hediye etti. "Geçtiğimiz yıl Dünya Kanser Haftasında 4 sene boyunca uzattığım saçlarımı kanser tedavisi gören çocuklara peruk yapılsın diye feda
ettim. Bu yıl yine saçlarımı kanser hastalarına kestirerek farkındalık oluşturmak istiyorum. Maddi olarak elinizde bir şey yoksa bile kanınızı bağışlayın hastane ziyaretlerinde bulunun" diye konuştu. SAÇLARIM UMUTLARIMLA YENİDEN UZAR
1000 Gönüllüden 1'i Sen Olur Musun? Grup Başkanı Çiğdem Kuzucu'nun evinde Kuzucu ile birlikte saçlarını kanser hastalarına kestiren Değirmenci saçlarım yeniden uzar yeşeren umutlarımda diyerek bir kez daha korkusuzca tıraş makinesinin önünde eğildi. Kanserle savaşan minik Ayşen ve kanser yüzünden sağ kolu kesilen Mücahit Aka tıraş makinesiyle Değirmenci'nin saçlarını kesti. Saçım da kanım da feda olsun diyen Değirmenci gönüllü grubun yaptığı faaliyetlerden şu şekilde bahsetti: "Kan ihtiyacı varsa sosyal medyadan ve arkadaş çevremizden ulaşmaya çalışıyoruz her akşam hastaneleri yapıyor ve konuk evlerine, şefkat evlerine gidip hastalara moral veriyoruz. Hasta yakınlarıyla yakından ilgileniyoruz. Onlar için organizasyonlar düzenliyoruz" dedi.