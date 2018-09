Stokçuya ‘stop’

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki dalgalanmayı fırsata çeviren stokçuların yıllardır ekonomiye zarar verdiğini belirtti. Son birkaç aydır yaşanan döviz kurlarındaki dengesizliğin küçük esnaftan vatandaşa, büyük şirketlere kadar her sektörde etkili olduğunu kaydeden Palandöken, "Bu dalgalanmadan en kısa sürede en az zararla çıkmak için hükümetimizin eylem planı, ekonomik kurumların aldığı tedbirler, bazı sektörlerin elini taşın altına koyması ve vatandaşımızın daha tasarruflu davranması gibi durumlar söz konusu. Tüm ülkemiz buna göre hareket ederken stokçular her dalgalanmada olduğu gibi yine krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. İlaçtan buğdaya kadar her türlü üründe stok yaparak piyasalarda o ürünün azalarak fiyatının yükselmesine neden oluyorlar. Dolayısıyla ekonomik anlamda vatandaşın üzerinde de bir baskı ve gerilme yaşanıyor. Bu duruma engel olmak için Ticaret Bakanımız denetimlerin artırılacağını açıkladı. Piyasada fiyat oluşumunu bozanlar anlık takip edilecek. Bu tedbirin caydırıcı olmasını ve stokçuların bir an önce azalmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.



YERLİ ÜRETİME DİKKAT ÇEKİLDİ

EKONOMIYI hem kurlardaki dengesizlikten hem de stokçulardan kurtarmak için yerli üretimin önemine dikkati çeken Palandöken, "Stokçuları sadece denetimlerle yüzde yüz oranda bitiremeyiz. Kurlardaki dengesizliklerden faydalanmak için hep bir şekilde fırsat arayacaklardır. Onlarla baş etmenin en büyük ve kalıcı yolu yerli üretimdir. Yerli üretimi artırmak, yerli üretimin ihracatını artırmak stokçulara darbe vurur. Aynı zamanda yerli ve milli olmak ekonomimiz için en büyük dayanaktır. Denetimlerle birlikte yerli üretimi de artırarak bu spekülatörlerden ekonomimizi, esnafımızı ve vatandaşımızı bir an önce kurtarmalıyız. Her şeyden öte karaborsacılığın ve stokçuluğun dinimizde de haram olduğunu unutmamalıyız. Çünkü dinimiz çalışmadan kazanmayı kesinlikle haram kılar. Bu haksız kazanç yollarına başvuranları yetkililere bildirmek konusunda vatandaşımıza da görev düşüyor. Stokçuluk yapanlara tanık olanlar yetkililere mutlaka bildirmeli" şeklinde konuştu.