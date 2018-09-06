60 öğrenciden 30’u kazandı

YENIMAHALLE Belediyesi'nin "Eğitime Destek Projesi" kapsamında açtığı üniversiteye hazırlık kursları, öğrencilerinin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile göz doldurdu. Yıl boyunca Ragıp Tüzün Parkı içinde bulunan Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezi'nde Türkçe, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Coğrafya, Biyoloji ve Felsefe branşlarında sınava hazırlanan Yenimahalleli 60 öğrenciden 30'u üniversiteye yerleşti.

YÜZDE 50 BAŞARI

Alanında uzman öğretmenler eşliğinde emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), İlahiyat, Makine Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Sanat Tarihi, Acil Tıp Teknisyenliği (ATT), Peyzaj Mimarlığı, Tarih ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümleri kazandı. Kurslarda yüzde 50 başarı oranı sağlayan belediye, eğitim çalışmalarına yeni öğretim yılında da hız kesmeden devam ederek, yeni öğrencilerini sınavlara hazırlayacak.