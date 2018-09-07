Fırsatçılar için ihbar yağıyor

Köylü krizi fırsata çevirenlere öfkeli PURSAKLAR Abadan Köyü'nün tarım ve hayvancılıkla uğraşan esnafı, doları bahane eden fırsatçılara öfkeli. Yetkililere durumlarının iyileştirilmesi konusunda seslenerek devlete olan güvenlerini bir kez daha tazeleyen mağdur çiftçiler firmaların daha sık denetlenmesini ve bu fırsatçıların gerekirse vergi yüzsüzleri gibi ifşa edilmesini istiyorlar. Şu günlerde birçok sektörde öne çekilip fırsata çevrilmeye çalışılan ekonomik kriz bahanesi gündemde. Ekonomik kriz birçok firmanın kâbusu olurken, bazı firmalar için de yeni fırsatlar anlamına geliyor. Hayvancılıkla uğraşan 68 yaşındaki Fahri Vedin fırsatçılar yüzünden canının yandığını söyledi. Köy Muhtarı Cemil Vedin "Doların yükselmesi fiyatları bu kadar yükseltmez" diye konuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken fırsatçılar hakkında çok şikâyet aldıklarını söyledi. Palandöken "Dolar ve euro yükseldi bahanesiyle bunu fırsata çeviren fırsatçılar artmaya başladı. Hiç girdisinde maliyet artışı olmayan örneğin buğday diyelim. Un fiyatları, Mısır fiyatları, bunların hepsi köylüden ucuzca alınıp depolara girdi. Bunlar işi olmayan ama parası olan ana işi olmayan insanlar. Bunu bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Maliyetleri yükseltmede en büyük unsur aracılar. Türkiye'nin her yerindeki şikâyet bu noktada. Kimse bunun uzun süreli olacağını bir gecede dolar ve Euro'nun bu kadar fiyat artacağını hiç kimse hesap edemedi. Günlük kurda 5-10 kuruş düşük geliyordu. Fakat bu kalıcı gibi hava verildi" diye konuştu. Yeni Hükümet sisteminin farklılaştırılmasından kaynaklanan bir sorun zannediliyor diyen Palandöken "Böyle bir şey yok. Hükümet bu konuda gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bakanlık bu konuda ihbar hatları kurdu. Meslek odalarının yatırımları var. Ama vatandaşın sıkıntısı raftaki fiyatı değiştirdiği zaman ya raftaki fiyatı incelemiyor ya aldığı fişi incelemiyor ya da Allah belalarını versin buna da zam geldi diyor. Zammın niye geldiğini kimse bilmiyor. Bir fırsatçılık furyası var. Kendi işi olmayanın stokçuluk yaptığı zaman kanunun değiştirilip bunların cezaların artması lazım. Kendi işini yapan gerçekten imalatını kullanan insanların önünün açılması lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRK MALI MENŞELİ ÜRÜNLER...

"Türkiye'nin sorunu üretimin çoğalması, üretim artmadığı süre içerisinde fiyatlarda istikrar sağlayamazsınız. Rekabet oluşturamazsınız. Tekelcilik oluşur. Özünde üretimin genişlemesi, türk malı menşeli ürünlerin öne çıkarılması, Türk malı diye o ürünlerin yazılıp vatandaşın ithalattan kaçınmasını sağlanması lazım. Kaliteyi yakalayabilmek için bu imajı kırabilmek için üretimin de farklılaşması lazım" diye konuştu. Yasal düzenlemelerle önüne geçilebilir" diyen Palandöken şöyle devam etti: "Vatandaşın ihbar hatlarına müracaat etmesi gerekiyor. Ticaret yapıyorsunuz helal bir kazancınızın olabilmesi için faiş bir fiyatla fırsatçılık yapmanın önüne geçilemez. Her dükkâna polis koyamazsınız. Zabıta memuru bekletemezsiniz. Bu ahlaki bir durum. Ahilik ticaretin helalinden yapılmasını söyler."