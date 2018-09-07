Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Fırsatçılar için ihbar yağıyor

Fırsatçılar için ihbar yağıyor

Kahramankazan’dan yükselişine sportif tepki DÖVIZ kurlarındaki yükselişe bir tepki de Kahramankazan Belediyespor’dan geldi. Kahramankazan Belediyespor yönetimi oyuncu leri ve harcamalarını döviz üzerinden yapmama kararı alırken, Kahramankazan Belediye Başkanı diğer spor kulüplerini de bu yönde karar almaya çağırdı. Kahramankazan Belediyespor, döviz kurlarındaki yükselişe tepki için anlamlı bir karara imza attı. Kulüp yönetimi tarafından alınan ilke kararı doğrultusunda hiçbir sporcunun transferi döviz ile yapılmayacak. Sporculara transfer anlaşmaları Türk lirası üzerinden yapılacak. Yabancı oyuncular da dahil olmak üzere Türk lirası üzerinden yapılan sözleşmeleri kabul eden sporcular takıma kazandırılacak. Kulüp yönetimi ayrıca, sporcu sağlığı için gerekli ürünler de dahil olmak üzere tüm harcamaların Türk lirası üzerinden yapılmasını kararlaştırdı. Kur üzerinden ’ye oynanan oyunu fırsat bilerek stokçuluk yapan esnafı uyaran Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşlardan çok sayıda ihbar aldıklarını söyledi

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
Fırsatçılar için ihbar yağıyor

Köylü krizi fırsata çevirenlere öfkeli PURSAKLAR Abadan Köyü'nün tarım ve hayvancılıkla uğraşan esnafı, doları bahane eden fırsatçılara öfkeli. Yetkililere durumlarının iyileştirilmesi konusunda seslenerek devlete olan güvenlerini bir kez daha tazeleyen mağdur çiftçiler firmaların daha sık denetlenmesini ve bu fırsatçıların gerekirse vergi yüzsüzleri gibi ifşa edilmesini istiyorlar. Şu günlerde birçok sektörde öne çekilip fırsata çevrilmeye çalışılan ekonomik kriz bahanesi gündemde. Ekonomik kriz birçok firmanın kâbusu olurken, bazı firmalar için de yeni fırsatlar anlamına geliyor. Hayvancılıkla uğraşan 68 yaşındaki Fahri Vedin fırsatçılar yüzünden canının yandığını söyledi. Köy Muhtarı Cemil Vedin "Doların yükselmesi fiyatları bu kadar yükseltmez" diye konuştu. Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken fırsatçılar hakkında çok şikâyet aldıklarını söyledi. Palandöken "Dolar ve euro yükseldi bahanesiyle bunu fırsata çeviren fırsatçılar artmaya başladı. Hiç girdisinde maliyet artışı olmayan örneğin buğday diyelim. Un fiyatları, fiyatları, bunların hepsi köylüden ucuzca alınıp depolara girdi. Bunlar işi olmayan ama parası olan ana işi olmayan insanlar. Bunu bir yatırım aracı olarak kullanıyor. Maliyetleri yükseltmede en büyük unsur aracılar. Türkiye'nin her yerindeki şikâyet bu noktada. Kimse bunun uzun süreli olacağını bir gecede dolar ve Euro'nun bu kadar fiyat artacağını hiç kimse hesap edemedi. Günlük kurda 5-10 kuruş düşük geliyordu. Fakat bu kalıcı gibi hava verildi" diye konuştu. sisteminin farklılaştırılmasından kaynaklanan bir sorun zannediliyor diyen Palandöken "Böyle bir şey yok. Hükümet bu konuda gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Bakanlık bu konuda ihbar hatları kurdu. Meslek odalarının yatırımları var. Ama vatandaşın sıkıntısı raftaki fiyatı değiştirdiği zaman ya raftaki fiyatı incelemiyor ya aldığı fişi incelemiyor ya da Allah belalarını versin buna da zam geldi diyor. Zammın niye geldiğini kimse bilmiyor. Bir fırsatçılık furyası var. Kendi işi olmayanın stokçuluk yaptığı zaman kanunun değiştirilip bunların cezaların artması lazım. Kendi işini yapan gerçekten imalatını kullanan insanların önünün açılması lazım" ifadelerini kullandı.

TÜRK MALI MENŞELİ ÜRÜNLER...

"Türkiye'nin sorunu üretimin çoğalması, üretim artmadığı süre içerisinde fiyatlarda istikrar sağlayamazsınız. Rekabet oluşturamazsınız. Tekelcilik oluşur. Özünde üretimin genişlemesi, türk malı menşeli ürünlerin öne çıkarılması, Türk malı diye o ürünlerin yazılıp vatandaşın ithalattan kaçınmasını sağlanması lazım. Kaliteyi yakalayabilmek için bu imajı kırabilmek için üretimin de farklılaşması lazım" diye konuştu. Yasal düzenlemelerle önüne geçilebilir" diyen Palandöken şöyle devam etti: "Vatandaşın ihbar hatlarına müracaat etmesi gerekiyor. Ticaret yapıyorsunuz helal bir kazancınızın olabilmesi için faiş bir fiyatla fırsatçılık yapmanın önüne geçilemez. Her dükkâna polis koyamazsınız. Zabıta memuru bekletemezsiniz. Bu ahlaki bir durum. Ahilik ticaretin helalinden yapılmasını söyler."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırsatçılar için ihbar yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN