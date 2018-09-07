Sevgilisinin kocasını yumruk darbeleriyle öldürdü

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yıl boyunca eşini aldattığı iddia edilen Fatoş
K.'nın sevgilisi Deniz O., aldatılan kocayı döve döve öldürdü. Başkentte yaşanan yasak aşk cinayet
i sonrası Ankara Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen Halil
K.'nın eşi Fatoş K., ile sevgilisi Deniz O.'yu gözaltına aldı. İki sevgilisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yenimahalle'de eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Halil K., 31 Ağustos'ta sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Kocasının evden ayrılmasının ardından çocuklarını bir akrabasına bırakıp eve gelen Fatoş K., bir süre sonra Deniz O.'yu eve aldı. İkili bir süre beraber olduktan sonra Fatoş K. çocuklarını almak için evden ayrılırken, Deniz O. da evde tek başına beklemeye başladı. Bu sırada işten erken ayrılıp evine dönen Halil K. ile Deniz O. Karşılaştı. Evde basılan Deniz O. ile koca Halil K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karısının
sevgilisi tarafından darp edilen talihsiz koca, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığıldı. Bunun üzerine panikleyen Deniz O. hareketsiz yatan Halil K.'yı kaldırarak koltuğa yerleştirdi. Deniz O. ile geri dönen Fatoş K. ile birlikte evi temizledi. Deniz O. evdeki çöpleri de alarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra Fatoş K. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Halil K.'nin öldüğü belirlendi. Cinayet Büro dedektifleri, kamera kayıtlarını inceledikten sonra cinayeti ortaya çıkardı. Deniz O. ve Fatoş K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.