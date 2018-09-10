Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Dünya kültürü Beypazarı’nda birleşti

Dünya kültürü Beypazarı’nda birleşti

Beypazarı’nda bu yıl 24’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Beypazarı ve Yöresi, Tarihi Kültür ve Festivali’nin 3’üncü gününde de renkli görüntüler yaşandı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Dünya kültürü Beypazarı’nda birleşti

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikler Karaşar Folklor ekibinin gösterisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Festival, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Bulgaristan Folklor ekiplerinin ve Beypazarı Gençlik Merkezi minik üyelerinin gösterileriyle daha da renklendi.

VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM
Osmanlı'dan günümüze buram buram tarih kokan, gümüşün, bakırın, demirin, derinin, ipeğin işlenerek sanata dönüştüğü, kültür ve kenti Beypazarı'nın tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Tuna, bu tür organizsayonların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini, geleneklerin ve milli değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Başkan Tuna, şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi olarak mizle işbirliği içinde Beypazarı'na yapılması gereken işleri müştereken yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Bütün köylerimize ulaşım noktasında yolların, su problemlerinin çözümü için de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Daha yapılacak çok hizmetler var, Beypazarı Belediyesi ile el ele vererek adım adım gerçekleştireceğiz. Sizlerin yanımızda olması bizlere güç veriyor. Bu güçle aşamayacağımız sorun olmayacaktır."

HER GÜN GELSİNLER
Beypazarı Belediye Başkanı , festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, "Festivalimiz bereketiyle, insanlarımızın misafirperverliğiyle birlikte inşallah kazasız, belasız bir şekilde tamamlanır. Festivale duyulan ilgin gayet güzel, geçmiş yıllardaki ilgilerden aşağıda değil, fazlası var. Gelsinler, bu güzelliği yerinde görsünler. Benim anlatmamla olmaz. Bir şekilde yaşamaları görmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beypazarı'nı sadece festivalinde değil, diğer günlerinde de her zaman ziyaret edebilirler, her zaman güzellikleri burada yaşayabilirler"dedi.

SİYASETÇİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
BEYPAZARI Atatürk Parkı'nda düzenlenen festivalde Başkan Tuna'ya, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Keçiören Belediye Başkanı , AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, ATO Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti. Uluslararası festival renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, Başkan Tuna'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya kültürü Beypazarı’nda birleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN