Dünya kültürü Beypazarı’nda birleşti

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan etkinlikler Karaşar Folklor ekibinin gösterisiyle izleyenleri adeta büyüledi. Festival, Azerbaycan, Makedonya, Gürcistan ve Bulgaristan Folklor ekiplerinin ve Beypazarı Gençlik Merkezi minik üyelerinin gösterileriyle daha da renklendi.

VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİM

Osmanlı'dan günümüze buram buram tarih kokan, gümüşün, bakırın, demirin, derinin, ipeğin işlenerek sanata dönüştüğü, kültür ve turizm kenti Beypazarı'nın tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mustafa Tuna, bu tür organizsayonların birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini, geleneklerin ve milli değerlerin gelecek kuşaklara taşınmasında önemli yer tuttuğunu ifade etti. Başkan Tuna, şöyle konuştu: "Büyükşehir Belediyesi olarak Beypazarı Belediyemizle işbirliği içinde Beypazarı'na yapılması gereken işleri müştereken yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. Bütün köylerimize ulaşım noktasında yolların, su problemlerinin çözümü için de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Daha yapılacak çok hizmetler var, Beypazarı Belediyesi ile el ele vererek adım adım gerçekleştireceğiz. Sizlerin yanımızda olması bizlere güç veriyor. Bu güçle aşamayacağımız sorun olmayacaktır."

HER GÜN GELSİNLER

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, festivalle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kaplan, "Festivalimiz bereketiyle, insanlarımızın misafirperverliğiyle birlikte inşallah kazasız, belasız bir şekilde tamamlanır. Festivale duyulan ilgin gayet güzel, geçmiş yıllardaki ilgilerden aşağıda değil, fazlası var. Gelsinler, bu güzelliği yerinde görsünler. Benim anlatmamla olmaz. Bir şekilde yaşamaları görmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beypazarı'nı sadece festivalinde değil, diğer günlerinde de her zaman ziyaret edebilirler, her zaman güzellikleri burada yaşayabilirler"dedi.

SİYASETÇİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

BEYPAZARI Atatürk Parkı'nda düzenlenen festivalde Başkan Tuna'ya, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Barış Aydın, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, ATO Başkanı Gürsel Baran da eşlik etti. Uluslararası festival renkli görüntülere ev sahipliği yaparken, Başkan Tuna'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.