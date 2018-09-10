Duraktaki 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü

ETIMESGUT'TA 7 Eylül'de işe gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlara "Siz Müslüman mısınız?" diye soran Hakkı Ç., "Müslümanız" cevabını alınca "Ben de şeytanım" diyerek 4 kişiye ekmek bıçağıyla saldırdı. Vatandaşlar sağa sola kaçışırken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. İsmi belirlenmeyen 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, Mert K. ve Hayrulluh A. hayatını kaybetti. Polisler saldırganı etkisiz hale getirdi Hakkı Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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