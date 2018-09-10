Sakarya Zaferi’ne şafak yürüyüşü

KURTULUŞ Savaşı'nın dönüm noktası sayılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'de atfen "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz" ifadelerini kullandığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü kutlanıyor. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında her yıl 13 Eylül'de Polatlı'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl etkinlikler kapsamında ilk defa kamp düzenlenerek, gece şehitlere saygı nöbeti tutuldu. Ardından Duatepe'ye şafak yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, ellerindeki meşaleler, başında ay yıldızlı kalpaklarla yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe katılan Fatih Talay, tuttukları saygı nöbeti ile şehitlere olan vefa borcunu ödemeye çalıştıklarını belirtti. Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü ve Polatlı Tarih Kültür Araştırmalar Derneği Başkanı Kadim Koç ise dün Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, Atatürk'ün huzuruna çıkıp minnet duygularını ilettiklerini kaydetti.

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