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Taciz şüphelisini mahalleli yakaladı

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Taciz şüphelisini mahalleli yakaladı
MAMAK'TA küçük yaştaki kız çocuğuna ını göstererek tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay, Tuzluçayır Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde bakkala ekmek almaya giden kız çocuğuna, bir kişi cinsel organını göstererek tacizde bulundu. Kız çocuğunun eve gelip durumu ailesine bildirmesi sonucu aile ile apartman sakinleri dışarı çıktı. Çok sayıda mahalle sakini, tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi bir süre sonra yakaladı. Tacizci şüphelisine tepki gösteren mahalle sakinleri, polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
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Taciz şüphelisini mahalleli yakaladı
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