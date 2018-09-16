Yarım asırdır eğıtımde öncü

Okulunuzun gelişim sürecinden bahseder misiniz? Dershane sektörü ile başlayıp kısa sürede ülkemizde saygın okullar açan Jale Tezer okullarını tanıyabilir miyiz?
Eğitimciliğe bu ülkeye gönül
vererek millete düzgün insan yetiştirmek
amacıyla başladım. Öğretmen
olarak gözlemlerim ve tecrübelerim
ışığında velilere ve öğrencilere ideal
bir eğitim kurumu kurmak istedim.
Kurumlarımız öncelikle dershanelerimizle
öğrencilerini Türkiye derecelerine
ulaştırdı. Ardından
kurduğumuz 20 yılı aşkın süredir
eğitim veren okullarımız
ise öğrencilerini Türkiye'nin
ve dünyanın en iyi okul ve üniversitelerini
kazandırdık. Yarım
asırdır Ankara'nın en çok tercih
edilen köklü kurumlarının başında
gelen kurumumuz bünyesinde; Montessori Anaokulları
, Montessori
Entegre İlkokulu, Ortaokulu, Fen ve Anadolu Lisesi
, Temel Lise
ve Spor
Kompleksi bulunuyor. Jale Tezer'in diğer okullardan farkı nedir, veliler ve öğrenciler sizi neden tercih etmeliler?
Farkımız Sevgimiz... Büyüme
çağındaki çocuklarımıza bol sevgi
sunuyor, onlardan bol bol sevgi alıyoruz. Jale Tezer
eğitim kültürünün
dengeli ve çok yönlü olması bence
en büyük tercih sebebi.Eğitim öğretimi
bütünde gören, çok yönlü değerlendiren,
çocuğu yetenek, yeterliliklerine
göre değerlendiren öğrencileri
tek tek merkez alan bir kurumuz.
Yıllardır çocuklarımızı derecelerle,
toplu bir biçimde istediği lise ve
üniversitelere yerleştirmedeki başarımız;
akademik olarak çok güçlü
oluşumuz yine bir tercih sebebi. Yabancı dil eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz?
Yabancı dil eğitimi okulumuzun
"Omurgasıdır" Bir Jale Tezer öğrencisi
ortaokuldan en az 2 yabancı dil
öğrenerek mezun olur. Ankara'nın
en geniş yabancı dil yelpazesine
sahip okuluyuz. Öğrencilerimizi
İngilizcenin yanı sıra; Fransızca,
Çince, Almanca, İspanyolca, Rusça
dilleriyle buluşturuyoruz. Biz genel
itibariyle öğrencilerimizi 8.sınıfta
İngilizceden FCE seviyede mezun ediyoruz.
Liselerimizde de öğrencilerimize
"IB Programı" seçeneği sunuyoruz.
Aynı zamanda "Edexcel Okuluyuz"
Türkiye'de 4 okuldan biri Ankara'daki
tek Edexcel Okulu olarak İngiltere
Devlet Okulu resmi sınavlarının merkezi
durumundayız. Öğrencilerimiz
Amerika'da 200 okul İngiltere'nin
tüm okulları, kurum ve kuruluşları
ve Avrupa'da geçerli bir uluslararası
belge ile mezun oluyorlar. Akademik eğitimin dışında okulda ne gibi etkinlikler yapılıyor?
Sosyal faaliyetler çocuklara mutlu
bir gelişim sürecinde destek sağlarken,
spor, sanat ve bilimle, ilkeli ve
sorgulayan, sorumluluk duygusunu
geliştiren bir süreci de başlatıyor
Sanat, Spor ve Bilim Akademisinde
öğrencilerimiz 40'a yakın kulüple haftalık
müfredat dâhilinde hafta içi ve
cumartesi günleri gelişir, eğlenir, haftanın
yorgunluğunu atarak deşarj olur.
Modern dans, satranç gibi pek çok
alanda yine öğrencilerimiz Ankara ve
Türkiye dereceleri elde ediyorlar. Öğrencilerinizin LGS ve YKS sınavlarında başarı durumu nasıl? Üniversiteye yerleşen öğrencileriniz genellikle hangi bölümleri tercih etti?
Başarı oranımız çok yüksek, velilerim
bu başarılarımızı takip ediyor.
Genellikle sayısal ağırlıklı tıp,
mühendislik gibi bölümlere yerleşenler
fazlaca olsa da dünya
ya ve ülkemize çok
başarılı hukukçular,
yöneticiler, sporcular
ve sanatçılar da
kazandırıyoruz. Bu yıl YKS provasıyla sınava hazırlanan öğrencilerin başarı düzeyi etkilendi mi? Projeniz ne derece başarı elde etti?
Bu yıl da
2018 YKS' de
Türkiye 24.sü,
Türkiye 25si,
Türkiye 31.si Türkiye 46.si Türkiye
122.si, Türkiye 141.si , Türkiye 159.
su çıkardık. Öğrencilerimizi her sistemde
başarıya ulaşabilecek düzeyde
hazırlıyoruz. Sistemler değişebilir,
güncellenebilir. Önemli olan
çocuğa vermiş olduğunuz eğitimin
kapsamlı olmasıdır. Biz de "eğitimöğretimde
boşluğa yer yok" Tüm
okullarımızda "Dershane gerekliliğini
ortadan kaldıran eğitim sistemi"
ile eğitim veriyoruz. Ankara'nın dışında açılacak okul projeniz var mı? Yoksa neden Ankara'nın dışına çıkmıyorsunuz?
Hayır, hiçbir
dönemde
böyle bir
düşüncemiz
olmadı.
Yıllardır
çok sayıda
buna
dair teklif
alıyorum;
ancak
işimin
başında kaliteden ödün vermeden
ilerlediğim kurumlarım benim için
önemli. Türkiye' de başka hiçbir ilde
okulumuz yok. Yani bu toplu başarıyı
her yıl sadece Ankara'dan çıkarıyoruz. 2018-2019 eğitim döneminde de Jale Tezer okullarında yenilik ve değişiklikler olacak mı?
Dünya dönüyor, teknoloji gelişiyor,
bilim ilerliyor, bizim yerinde
saymamız mümkün mü? Bu yıl da
stem,kodlama, robotics yani bilişim
okuryazarlığını anasınıfından itibaren
çocuklarımıza profesyonel bir
biçimde kazandırmaya başlıyoruz. Öğretmen kadronuzu nasıl seçiyorsunuz ve şu an kurumunuzda kaç eğitimci var?
Çocuklarımıza verimli bir eğitim
verebilmek adına profesyonel geniş
bir öğretim kadrosuyla çalışıyoruz.
250 öğretmenimiz var. Çok sık kadro
değişimlerine gitmiyoruz, uzun
soluklu çalışarak öğretmeni kendi
kültürümüzde yetiştirmek temel
ilkemiz. Aramıza yeni katılacak
öğretmenlerimizi de birçok aşamadan
geçirerek kurumlarımıza katıyoruz
ama çekirdek kadromuz yıllardır
başarıdan başarıya koşuyor. Okulunuzun gelişim sürecinden bahseder misiniz? Dershane sektörü ile başlayıp kısa sürede ülkemizde saygın okullar açan Jale Tezer okullarını tanıyabilir miyiz?
Eğitimciliğe bu ülkeye gönül
vererek millete düzgün insan yetiştirmek
amacıyla başladım. Öğretmen
olarak gözlemlerim ve tecrübelerim
ışığında velilere ve öğrencilere ideal
bir eğitim kurumu kurmak istedim.
Kurumlarımız öncelikle dershanelerimizle
öğrencilerini Türkiye derecelerine
ulaştırdı. Ardından
kurduğumuz 20 yılı aşkın süredir
eğitim veren okullarımız
ise öğrencilerini Türkiye'nin
ve dünyanın en iyi okul ve üniversitelerini
kazandırdık. Yarım
asırdır Ankara'nın en çok tercih
edilen köklü kurumlarının başında
gelen kurumumuz bünyesinde;
Montessori Anaokulları, Montessori
Entegre İlkokulu, Ortaokulu, Fen ve
Anadolu Lisesi, Temel Lise ve Spor
Kompleksi bulunuyor. Jale Tezer'in diğer okullardan farkı nedir, veliler ve öğrenciler sizi neden tercih etmeliler?
Farkımız Sevgimiz... Büyüme
çağındaki çocuklarımıza bol sevgi
sunuyor, onlardan bol bol sevgi alıyoruz.
Jale Tezer eğitim kültürünün
dengeli ve çok yönlü olması bence
en büyük tercih sebebi.Eğitim öğretimi
bütünde gören, çok yönlü değerlendiren,
çocuğu yetenek, yeterliliklerine
göre değerlendiren öğrencileri
tek tek merkez alan bir kurumuz.
Yıllardır çocuklarımızı derecelerle,
toplu bir biçimde istediği lise ve
üniversitelere yerleştirmedeki başarımız;
akademik olarak çok güçlü
oluşumuz yine bir tercih sebebi. Yabancı dil eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz?
Yabancı dil eğitimi okulumuzun
"Omurgasıdır" Bir Jale Tezer öğrencisi
ortaokuldan en az 2 yabancı dil
öğrenerek mezun olur. Ankara'nın
en geniş yabancı dil yelpazesine
sahip okuluyuz. Öğrencilerimizi
İngilizcenin yanı sıra; Fransızca,
Çince, Almanca, İspanyolca, Rusça
dilleriyle buluşturuyoruz. Biz genel
itibariyle öğrencilerimizi 8.sınıfta
İngilizceden FCE seviyede mezun ediyoruz.
Liselerimizde de öğrencilerimize
"IB Programı" seçeneği sunuyoruz.
Aynı zamanda "Edexcel Okuluyuz"
Türkiye'de 4 okuldan biri Ankara'daki
tek Edexcel Okulu olarak İngiltere
Devlet Okulu resmi sınavlarının merkezi
durumundayız. Öğrencilerimiz
Amerika'da 200 okul İngiltere'nin
tüm okulları, kurum ve kuruluşları
ve Avrupa'da geçerli bir uluslararası
belge ile mezun oluyorlar. Akademik eğitimin dışında okulda ne gibi etkinlikler yapılıyor?
Sosyal faaliyetler çocuklara mutlu
bir gelişim sürecinde destek sağlarken,
spor, sanat ve bilimle, ilkeli ve
sorgulayan, sorumluluk duygusunu
geliştiren bir süreci de başlatıyor
Sanat, Spor ve Bilim Akademisinde
öğrencilerimiz 40'a yakın kulüple haftalık
müfredat dâhilinde hafta içi ve
cumartesi günleri gelişir, eğlenir, haftanın
yorgunluğunu atarak deşarj olur.
Modern dans, satranç gibi pek çok
alanda yine öğrencilerimiz Ankara ve
Türkiye dereceleri elde ediyorlar. Öğrencilerinizin LGS ve YKS sınavlarında başarı durumu nasıl? Üniversiteye yerleşen öğrencileriniz genellikle hangi bölümleri tercih etti?
Başarı oranımız çok yüksek, velilerim
bu başarılarımızı takip ediyor.
Genellikle sayısal ağırlıklı tıp,
mühendislik gibi bölümlere yerleşenler
fazlaca olsa da dünya
ya ve ülkemize çok
başarılı hukukçular,
yöneticiler, sporcular
ve sanatçılar da
kazandırıyoruz. Bu yıl YKS provasıyla sınava hazırlanan öğrencilerin başarı düzeyi etkilendi mi? Projeniz ne derece başarı elde etti?
Bu yıl da
2018 YKS' de
Türkiye 24.sü,
Türkiye 25si,
Türkiye 31.si Türkiye 46.si Türkiye
122.si, Türkiye 141.si , Türkiye 159.
su çıkardık. Öğrencilerimizi her sistemde
başarıya ulaşabilecek düzeyde
hazırlıyoruz. Sistemler değişebilir,
güncellenebilir. Önemli olan
çocuğa vermiş olduğunuz eğitimin
kapsamlı olmasıdır. Biz de "eğitimöğretimde
boşluğa yer yok" Tüm
okullarımızda "Dershane gerekliliğini
ortadan kaldıran eğitim sistemi"
ile eğitim veriyoruz. Ankara'nın dışında açılacak okul projeniz var mı? Yoksa neden Ankara'nın dışına çıkmıyorsunuz?
Hayır, hiçbir
dönemde
böyle bir
düşüncemiz
olmadı.
Yıllardır
çok sayıda
buna
dair teklif
alıyorum;
ancak
işimin
başında kaliteden ödün vermeden
ilerlediğim kurumlarım benim için
önemli. Türkiye' de başka hiçbir ilde
okulumuz yok. Yani bu toplu başarıyı
her yıl sadece Ankara'dan çıkarıyoruz. 2018-2019 eğitim döneminde de Jale Tezer okullarında yenilik ve değişiklikler olacak mı?
Dünya dönüyor, teknoloji gelişiyor,
bilim ilerliyor, bizim yerinde
saymamız mümkün mü? Bu yıl da
stem,kodlama, robotics yani bilişim
okuryazarlığını anasınıfından itibaren
çocuklarımıza profesyonel bir
biçimde kazandırmaya başlıyoruz. Öğretmen kadronuzu nasıl seçiyorsunuz ve şu an kurumunuzda kaç eğitimci var?
Çocuklarımıza verimli bir eğitim
verebilmek adına profesyonel geniş
bir öğretim kadrosuyla çalışıyoruz.
250 öğretmenimiz var. Çok sık kadro
değişimlerine gitmiyoruz, uzun
soluklu çalışarak öğretmeni kendi
kültürümüzde yetiştirmek temel
ilkemiz. Aramıza yeni katılacak
öğretmenlerimizi de birçok aşamadan
geçirerek kurumlarımıza katıyoruz
ama çekirdek kadromuz yıllardır
başarıdan başarıya koşuyor.