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Yarım asırdır eğıtımde öncü

Eğitim alanında marka olmayı başarmış idealist bir eğitimci ve kitap yazarının sadece eğitime adadığı yarım asrı aşan Ankara’nın ilk dershanelerinden biri olarak eğitim hayatına başlayan Eğitim Kurumları, 250 öğretmeniyle binlerce öğrenci yetiştirerek başarılara doymuyor. Yarım asırdır Ankara’da eğitim alanında faaliyet gösteren Jale Tezer Okulları kurucusu Jale Tezer, başarılarla devam eden süreci SABAH Ankara’ya anlattı

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Yarım asırdır eğıtımde öncü
Okulunuzun gelişim sürecinden bahseder misiniz? Dershane sektörü ile başlayıp kısa sürede ülkemizde saygın okullar açan Jale Tezer okullarını tanıyabilir miyiz? Eğitimciliğe bu ülkeye gönül vererek millete düzgün insan yetiştirmek amacıyla başladım. Öğretmen olarak gözlemlerim ve tecrübelerim ışığında velilere ve öğrencilere ideal bir eğitim kurumu kurmak istedim. Kurumlarımız öncelikle dershanelerimizle öğrencilerini Türkiye derecelerine ulaştırdı. Ardından kurduğumuz 20 yılı aşkın süredir eğitim veren okullarımız ise öğrencilerini Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okul ve üniversitelerini kazandırdık. Yarım asırdır Ankara'nın en çok tercih edilen köklü kurumlarının başında gelen kurumumuz bünyesinde; , Montessori Entegre İlkokulu, Ortaokulu, Fen ve , ve Spor Kompleksi bulunuyor.
Jale Tezer'in diğer okullardan farkı nedir, veliler ve öğrenciler sizi neden tercih etmeliler? Farkımız Sevgimiz... Büyüme çağındaki çocuklarımıza bol sevgi sunuyor, onlardan bol bol sevgi alıyoruz. eğitim kültürünün dengeli ve çok yönlü olması bence en büyük tercih sebebi.Eğitim öğretimi bütünde gören, çok yönlü değerlendiren, çocuğu yetenek, yeterliliklerine göre değerlendiren öğrencileri tek tek merkez alan bir kurumuz. Yıllardır çocuklarımızı derecelerle, toplu bir biçimde istediği lise ve üniversitelere yerleştirmedeki başarımız; akademik olarak çok güçlü oluşumuz yine bir tercih sebebi.
Yabancı dil eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Yabancı dil eğitimi okulumuzun "Omurgasıdır" Bir Jale Tezer öğrencisi ortaokuldan en az 2 yabancı dil öğrenerek mezun olur. Ankara'nın en geniş yabancı dil yelpazesine sahip okuluyuz. Öğrencilerimizi İngilizcenin yanı sıra; Fransızca, Çince, Almanca, İspanyolca, Rusça dilleriyle buluşturuyoruz. Biz genel itibariyle öğrencilerimizi 8.sınıfta İngilizceden FCE seviyede mezun ediyoruz. Liselerimizde de öğrencilerimize "IB Programı" seçeneği sunuyoruz. Aynı zamanda "Edexcel Okuluyuz" Türkiye'de 4 okuldan biri Ankara'daki tek Edexcel Okulu olarak İngiltere Devlet Okulu resmi sınavlarının merkezi durumundayız. Öğrencilerimiz Amerika'da 200 okul İngiltere'nin tüm okulları, kurum ve kuruluşları ve Avrupa'da geçerli bir uluslararası belge ile mezun oluyorlar.
Akademik eğitimin dışında okulda ne gibi etkinlikler yapılıyor? Sosyal faaliyetler çocuklara mutlu bir gelişim sürecinde destek sağlarken, spor, sanat ve bilimle, ilkeli ve sorgulayan, sorumluluk duygusunu geliştiren bir süreci de başlatıyor Sanat, Spor ve Bilim Akademisinde öğrencilerimiz 40'a yakın kulüple haftalık müfredat dâhilinde hafta içi ve cumartesi günleri gelişir, eğlenir, haftanın yorgunluğunu atarak deşarj olur. Modern dans, satranç gibi pek çok alanda yine öğrencilerimiz Ankara ve Türkiye dereceleri elde ediyorlar.
Öğrencilerinizin LGS ve YKS sınavlarında başarı durumu nasıl? Üniversiteye yerleşen öğrencileriniz genellikle hangi bölümleri tercih etti? Başarı oranımız çok yüksek, velilerim bu başarılarımızı takip ediyor. Genellikle sayısal ağırlıklı tıp, mühendislik gibi bölümlere yerleşenler fazlaca olsa da dünya ya ve ülkemize çok başarılı hukukçular, yöneticiler, sporcular ve sanatçılar da kazandırıyoruz.
Bu yıl YKS provasıyla sınava hazırlanan öğrencilerin başarı düzeyi etkilendi mi? Projeniz ne derece başarı elde etti? Bu yıl da 2018 YKS' de Türkiye 24.sü, Türkiye 25si, Türkiye 31.si Türkiye 46.si Türkiye 122.si, Türkiye 141.si , Türkiye 159. su çıkardık. Öğrencilerimizi her sistemde başarıya ulaşabilecek düzeyde hazırlıyoruz. Sistemler değişebilir, güncellenebilir. Önemli olan çocuğa vermiş olduğunuz eğitimin kapsamlı olmasıdır. Biz de "eğitimöğretimde boşluğa yer yok" Tüm okullarımızda "Dershane gerekliliğini ortadan kaldıran eğitim sistemi" ile eğitim veriyoruz.
Ankara'nın dışında açılacak okul projeniz var mı? Yoksa neden Ankara'nın dışına çıkmıyorsunuz? Hayır, hiçbir dönemde böyle bir düşüncemiz olmadı. Yıllardır çok sayıda buna dair teklif alıyorum; ancak işimin başında kaliteden ödün vermeden ilerlediğim kurumlarım benim için önemli. Türkiye' de başka hiçbir ilde okulumuz yok. Yani bu toplu başarıyı her yıl sadece Ankara'dan çıkarıyoruz.
2018-2019 eğitim döneminde de Jale Tezer okullarında yenilik ve değişiklikler olacak mı? Dünya dönüyor, teknoloji gelişiyor, bilim ilerliyor, bizim yerinde saymamız mümkün mü? Bu yıl da stem,kodlama, robotics yani bilişim okuryazarlığını anasınıfından itibaren çocuklarımıza profesyonel bir biçimde kazandırmaya başlıyoruz.
Öğretmen kadronuzu nasıl seçiyorsunuz ve şu an kurumunuzda kaç eğitimci var? Çocuklarımıza verimli bir eğitim verebilmek adına profesyonel geniş bir öğretim kadrosuyla çalışıyoruz. 250 öğretmenimiz var. Çok sık kadro değişimlerine gitmiyoruz, uzun soluklu çalışarak öğretmeni kendi kültürümüzde yetiştirmek temel ilkemiz. Aramıza yeni katılacak öğretmenlerimizi de birçok aşamadan geçirerek kurumlarımıza katıyoruz ama çekirdek kadromuz yıllardır başarıdan başarıya koşuyor.
Okulunuzun gelişim sürecinden bahseder misiniz? Dershane sektörü ile başlayıp kısa sürede ülkemizde saygın okullar açan Jale Tezer okullarını tanıyabilir miyiz? Eğitimciliğe bu ülkeye gönül vererek millete düzgün insan yetiştirmek amacıyla başladım. Öğretmen olarak gözlemlerim ve tecrübelerim ışığında velilere ve öğrencilere ideal bir eğitim kurumu kurmak istedim. Kurumlarımız öncelikle dershanelerimizle öğrencilerini Türkiye derecelerine ulaştırdı. Ardından kurduğumuz 20 yılı aşkın süredir eğitim veren okullarımız ise öğrencilerini Türkiye'nin ve dünyanın en iyi okul ve üniversitelerini kazandırdık. Yarım asırdır Ankara'nın en çok tercih edilen köklü kurumlarının başında gelen kurumumuz bünyesinde; Montessori Anaokulları, Montessori Entegre İlkokulu, Ortaokulu, Fen ve Anadolu Lisesi, Temel Lise ve Spor Kompleksi bulunuyor.
Jale Tezer'in diğer okullardan farkı nedir, veliler ve öğrenciler sizi neden tercih etmeliler? Farkımız Sevgimiz... Büyüme çağındaki çocuklarımıza bol sevgi sunuyor, onlardan bol bol sevgi alıyoruz. Jale Tezer eğitim kültürünün dengeli ve çok yönlü olması bence en büyük tercih sebebi.Eğitim öğretimi bütünde gören, çok yönlü değerlendiren, çocuğu yetenek, yeterliliklerine göre değerlendiren öğrencileri tek tek merkez alan bir kurumuz. Yıllardır çocuklarımızı derecelerle, toplu bir biçimde istediği lise ve üniversitelere yerleştirmedeki başarımız; akademik olarak çok güçlü oluşumuz yine bir tercih sebebi.
Yabancı dil eğitiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Yabancı dil eğitimi okulumuzun "Omurgasıdır" Bir Jale Tezer öğrencisi ortaokuldan en az 2 yabancı dil öğrenerek mezun olur. Ankara'nın en geniş yabancı dil yelpazesine sahip okuluyuz. Öğrencilerimizi İngilizcenin yanı sıra; Fransızca, Çince, Almanca, İspanyolca, Rusça dilleriyle buluşturuyoruz. Biz genel itibariyle öğrencilerimizi 8.sınıfta İngilizceden FCE seviyede mezun ediyoruz. Liselerimizde de öğrencilerimize "IB Programı" seçeneği sunuyoruz. Aynı zamanda "Edexcel Okuluyuz" Türkiye'de 4 okuldan biri Ankara'daki tek Edexcel Okulu olarak İngiltere Devlet Okulu resmi sınavlarının merkezi durumundayız. Öğrencilerimiz Amerika'da 200 okul İngiltere'nin tüm okulları, kurum ve kuruluşları ve Avrupa'da geçerli bir uluslararası belge ile mezun oluyorlar.
Akademik eğitimin dışında okulda ne gibi etkinlikler yapılıyor? Sosyal faaliyetler çocuklara mutlu bir gelişim sürecinde destek sağlarken, spor, sanat ve bilimle, ilkeli ve sorgulayan, sorumluluk duygusunu geliştiren bir süreci de başlatıyor Sanat, Spor ve Bilim Akademisinde öğrencilerimiz 40'a yakın kulüple haftalık müfredat dâhilinde hafta içi ve cumartesi günleri gelişir, eğlenir, haftanın yorgunluğunu atarak deşarj olur. Modern dans, satranç gibi pek çok alanda yine öğrencilerimiz Ankara ve Türkiye dereceleri elde ediyorlar.
Öğrencilerinizin LGS ve YKS sınavlarında başarı durumu nasıl? Üniversiteye yerleşen öğrencileriniz genellikle hangi bölümleri tercih etti? Başarı oranımız çok yüksek, velilerim bu başarılarımızı takip ediyor. Genellikle sayısal ağırlıklı tıp, mühendislik gibi bölümlere yerleşenler fazlaca olsa da dünya ya ve ülkemize çok başarılı hukukçular, yöneticiler, sporcular ve sanatçılar da kazandırıyoruz.
Bu yıl YKS provasıyla sınava hazırlanan öğrencilerin başarı düzeyi etkilendi mi? Projeniz ne derece başarı elde etti? Bu yıl da 2018 YKS' de Türkiye 24.sü, Türkiye 25si, Türkiye 31.si Türkiye 46.si Türkiye 122.si, Türkiye 141.si , Türkiye 159. su çıkardık. Öğrencilerimizi her sistemde başarıya ulaşabilecek düzeyde hazırlıyoruz. Sistemler değişebilir, güncellenebilir. Önemli olan çocuğa vermiş olduğunuz eğitimin kapsamlı olmasıdır. Biz de "eğitimöğretimde boşluğa yer yok" Tüm okullarımızda "Dershane gerekliliğini ortadan kaldıran eğitim sistemi" ile eğitim veriyoruz.
Ankara'nın dışında açılacak okul projeniz var mı? Yoksa neden Ankara'nın dışına çıkmıyorsunuz? Hayır, hiçbir dönemde böyle bir düşüncemiz olmadı. Yıllardır çok sayıda buna dair teklif alıyorum; ancak işimin başında kaliteden ödün vermeden ilerlediğim kurumlarım benim için önemli. Türkiye' de başka hiçbir ilde okulumuz yok. Yani bu toplu başarıyı her yıl sadece Ankara'dan çıkarıyoruz.
2018-2019 eğitim döneminde de Jale Tezer okullarında yenilik ve değişiklikler olacak mı? Dünya dönüyor, teknoloji gelişiyor, bilim ilerliyor, bizim yerinde saymamız mümkün mü? Bu yıl da stem,kodlama, robotics yani bilişim okuryazarlığını anasınıfından itibaren çocuklarımıza profesyonel bir biçimde kazandırmaya başlıyoruz.
Öğretmen kadronuzu nasıl seçiyorsunuz ve şu an kurumunuzda kaç eğitimci var? Çocuklarımıza verimli bir eğitim verebilmek adına profesyonel geniş bir öğretim kadrosuyla çalışıyoruz. 250 öğretmenimiz var. Çok sık kadro değişimlerine gitmiyoruz, uzun soluklu çalışarak öğretmeni kendi kültürümüzde yetiştirmek temel ilkemiz. Aramıza yeni katılacak öğretmenlerimizi de birçok aşamadan geçirerek kurumlarımıza katıyoruz ama çekirdek kadromuz yıllardır başarıdan başarıya koşuyor.
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